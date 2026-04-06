Predsednik Donald Tramp i američki ministar odbrane Pit Hegset pominjali su Boga dok su hvalili uspešne misije u kojima su spasena dva američka pilota čiji je lovački avion oboren iznad Irana prošle nedelje.

– Bog je pazio na nas – neverovatno – rekao je Tramp tokom konferencije za novinare u Beloj kući, dodajući da se sve dogodilo u vreme „oko Uskrsa“.

– Kada uđete u takva područja, ne izlazite iz njih kao što smo mi izašli. Bog je pazio na nas, kažem vam – rekao je predsednik SAD.

Hegset je, opisujući situaciju pilota koji je spašen nakon više od jednog dana skrivanja u Iranu, rekao:

– Kada je konačno uspeo da aktivira svoj signal za hitne slučajeve, njegova prva poruka bila je jednostavna i snažna. Poslao je poruku: „Bog je dobar.“ U tom trenutku izolacije i opasnosti njegova vera i borbeni duh došli su do izražaja.

– Vidite, oboren je u petak. Na Veliki petak, skriven u pećini, u pukotini, tokom cele subote, a spasen u nedelju. Iz Irana je izvezen dok je sunce izlazilo na Uskršnju nedelju. Pilot ponovo rođen, svi su bezbedno kod kuće i na broju, a nacija slavi – rekao je Hegset, verovatno aludirajući na smrt i vaskrsenje Isusa.

Ove izjave dolaze nakon prve uskršnje poruke pape Lava XIV, u kojoj je pozvao one koji imaju moć da pokreću ratove da izaberu mir.

Govoreći sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, papa Lav XIV rekao je:

– Odbacimo svaku želju za sukobom, dominacijom i moći i zamolimo Gospoda da podari svoj mir svetu razorenom ratovima i obeleženom mržnjom i ravnodušnošću zbog kojih se osećamo nemoćno pred zlom.