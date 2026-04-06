Donald Tramp je, odgovarajući na pitanje šta očekuje za proteste i ljudska prava u Iranu ako dođe do „razumnijeg“ rukovodstva, rekao da bi to bio pozitivan razvoj i „veliki korak“, uz tvrdnju da nova struktura vlasti ne bi bila tako radikalna kao prethodna.

„Pa, to je pozitivno. Da, ako preuzmu kontrolu, ako uradimo nešto i oni preuzmu kontrolu, mislim da je to veoma pozitivno, veliki korak. Mislim da ne biste videli radikalizaciju kakvu smo gledali ranije. Pogledajte šta se dešava. Žene se pogubljuju jer, kako kažu, nisu pravilno obučene. Kažu da nisu pravilno obučene i pogube žene. Bukvalno ih upucaju na ulici.

Ne, imali biste mnogo drugačiju grupu ljudi. Ne kažem da direktno pregovaramo sa njima, ali oni imaju rok do sutra u 8 sati uveče po istočnom vremenu. Mi ipak razgovaramo i mislim da ide dobro. Gospodin Vitkof je ovde, a JD je uključen u pregovore. Mislim da sve ide u dobrom pravcu, ali videćemo.

Morate da razumete, sa ovim ljudima se bavimo 47 godina. Pre mesec dana stajao sam ovde suočen sa mnogo moćnijim Iranom nego ikada u tih 47 godina, ali više ne. Sada su obezglavljeni. Pre mesec dana Iran je bio mnogo jači nego u bilo kom trenutku tokom 47 godina.

Ovo je trebalo da bude rešeno od strane sedam predsednika. Mnogi predsednici sada svojim prijateljima govore da je to trebalo uraditi mnogo ranije. To nije nešto što volim da radim. Veoma je opasno, a mi smo ih pogodili na vrhuncu njihove snage.“