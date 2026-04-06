Kažu da je prvi utisak presudan — a nauka to potvrđuje.

Potrebno je svega sedam sekundi da neko stekne mišljenje o vama. U tom kratkom vremenu ljudi vas procenjuju na osnovu izgleda, načina govora i govora tela, često mnogo više nego na osnovu onoga što zapravo izgovarate.

Prvi utisak o nekoj osobi je - nesvestan.

Na njih utiču duboko ukorenjene pretpostavke i pristrasnosti, zbog kojih smo, na primer, skloniji da verujemo osobama sa “bebi licem” ili da prednost dajemo fizički privlačnim ljudima. U toj brzoj proceni jednako su važni i onaj ko posmatra i onaj ko je posmatran — jer prvi utisak nastaje kao kombinacija realnih informacija i lične interpretacije.

U prvim trenucima susreta ljudi procenjuju na osnovu suptilnih izraza lica i tona glasa. Prvi utisak se zasniva na vrlo konkretnim signalima koje osoba šalje:

Kontakt očima

Način na koji održavamo kontakt očima mnogo govori o samopouzdanju i iskrenosti. Izbegavanje pogleda može delovati kao nesigurnost ili nezainteresovanost, dok preterano intenzivan pogled može izazvati nelagodnost. Upravo zato se kontakt očima smatra jednim od najjačih neverbalnih signala poverenja i interesa.

Stisak ruke i prvi pozdrav

Iako deluje banalno, prvi fizički kontakt često određuje ton celog odnosa. Čvrst, ali ne prenaglašen stisak ruke, uz kratak pogled u oči, ostavlja utisak sigurnosti i otvorenosti. Nasuprot tome, mlak ili nesiguran pozdrav može sugerisati nesigurnost ili distancu.

Osmeh

Osmeh je jedan od najbržih načina da procenimo nečiju toplinu. Ljudi koji se prirodno smeše deluju pristupačnije i prijatnije, dok usiljen osmeh često ostavlja utisak neiskrenosti.

Držanje tela

Način na koji stojimo ili sedimo može otkriti mnogo o našem unutrašnjem stanju. Opušteno držanje odaje samopouzdanje, dok prekrštene ruke mogu signalizirati zatvorenost. Ukočeno telo često ukazuje na nelagodnost ili nesigurnost.

Ton glasa

Nije važno samo šta govorimo, već i kako to činimo. Topao i smiren glas odaje sigurnost i empatiju, dok napet ili monoton ton može sugerisati stres ili nezainteresovanost.

Izgled i sitni detalji

Odeća, urednost i opšti utisak o privlačnosti često su prvi signali na osnovu kojih procenjujemo druge.

Kako se ponašate prema drugima

Jedan od najpouzdanijih pokazatelja nečijeg karaktera jeste način na koji se odnosi prema drugima — posebno prema onima od kojih nema nikakvu korist. Upravo ti mali detalji često govore više od reči.

Dobra vest je da se prvi utisak može oblikovati. Obratite pažnju na način na koji govorite, izraze lica, gestikulaciju i držanje tela. Pokažite iskreno interesovanje za sagovornika i trudite se da slušate, a ne samo da govorite.

S druge strane, postoje i greške koje lako mogu pokvariti utisak — poput toga da prebrzo otkrivate previše o sebi, dominirate razgovorom ili postavljate nerealne zahteve ljudima koje tek upoznajete. Preterana intenzivnost na početku često deluje odbojno, piše Psychology today.