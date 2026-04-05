Američki predsednik Donald Tramp želi da iz predstojeće posete Kini izvuče političku i ekonomsku pobedu, a ne sukob, zbog čega je naložio članovima svoje administracije da izbegavaju bilo kakvo podizanje tenzija sa Pekingom, piše Politiko.

Iako je njegova administracija puna takozvanih "jastrebova" koji su se u prvih 15 meseci mandata zalagali za oštriji raskid sa Pekingom, Tramp od putovanja narednog meseca očekuje uspeh, a ne konfrontaciju.

Taj cilj je Trampu toliko važan da su zvaničnici administracije dobili nalog da ne izazivaju tenzije sa Kinom, naročito uoči putovanja. Prema izvorima, tu direktivu sprovode ministar finansija Skot Besent i zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler.

Cilj je da Besentu i američkom trgovinskom predstavniku Džejmisenu Griru, koji vode pregovore sa Kinom, obezbede što više prostora za unapređenje postojećeg primirja između dve zemlje.

"Američka birokratija pod strogom je predsednikovom naredbom da ne narušava ovo primirje, koje je na snazi otkako se Tramp krajem oktobra sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom u Južnoj Koreji. Svi hodaju kao po jajima. Besent je taj koji u praksi mora da sprovodi primirje", rekao je jedan bivši Trampov zvaničnik.

Strpljiv pristup

Besent se fokusirao na postizanje ekonomskih rezultata, uključujući i ponudu Pekingu ka "velikom dogovoru" ukoliko pristane na rebalans svoje ekonomije. To je u suprotnosti sa pristupom visokih zvaničnika poput trgovinskog savetnika Bele kuće Pitera Navara i zamenika ministra odbrane Eldbridža Kolbija, koji su se tradicionalno zalagali za agresivniji stav.

Besentovi saveznici opisuju ga kao posvećenog "jastreba", ali onog koji veruje da je nestrpljenje strateška greška. Smatraju da razdvajanje decenija ekonomske međuzavisnosti zahteva vreme, a ne brzinu.

"Ne možete preko noći rasplesti generaciju outsorsinga i zavisnosti od proizvoda. Jednostavno ne možete, a da ne izazovete ogromne poremećaje koji se na kraju ne isplate. Time ubijate pacijenta kojeg pokušavate da spasete – američkog radnika", rekao je izvor blizak Besentu i Beloj kući.

Zvaničnici Bele kuće ističu da cela administracija sprovodi jedinstvenu politiku prema Kini kako bi se održala "doslednost i disciplina". Besent je jedan od ključnih ljudi, zajedno sa Grirom.

"Svi zvaničnici administracije slede jedan naputak – onaj predsednika Trampa – kako bi pažljivo odigrali svoju ulogu u sprovođenju njegove politike", izjavio je portparol Bele kuće Kuš Desai.

Poseta u osetljivom trenutku

Trampova poseta Kini sredinom maja, odložena za oko pet nedelja zbog rata u Iranu, dolazi u veoma osetljivom trenutku. Sjedinjene Države su napale Iran i uhapsile venecuelanskog lidera, a obe zemlje imaju bliske veze sa Pekingom.

Takozvana Donroova doktrina, Trampova verzija Monroove doktrine usmerena na jačanje američke dominacije na zapadnoj hemisferi, podjednako cilja na suzbijanje kineskog uticaja i projekciju američke moći.