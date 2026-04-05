U Brodu i Derventi danas je dan žalosti zbog pogibije sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, koji su danas, 5. aprila, sahranjeni na mesnom groblju u Liješću.

Liturgija je održana danas, na praznik Cveti, služena u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezni.

U tom mestu je tragično stradali sveštenik obavljao svoju službu.

Otac Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka izgubili su živote u tragičnoj saobraćajnoj nesreći 2. aprila na magistralnom putu Derventa–Brod.

Iza njih je ostalo troje maloletne dece.



