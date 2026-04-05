Mahdi Tabatabei, pomoćnik u kancelariji predsednika Irana, kaže da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren kada se "deo sredstava prikupljenih od tranzitne takse iskoristi za nadoknadu sve štete nastale u ratu", prenosi Bi-Bi-Si.

Iranski zvaničnici i zakonodavci su ranije pokrenuli mogućnost naplate tranzitnih taksi ili putarina brodovima koji koriste Moreuz.

Odgovarajući na najnovije komentare Donalda Trampa, Tabatabei kaže da je američki predsednik "pokrenuo potpuni rat u regionu i da i dalje preti“.

Kako je istakao, Trampove "uvrede i besmislice“ potiču od "čistog očaja i besa“.