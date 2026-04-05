General Mišel Jakovljev ranije je već uporedio uključivanje u jednostrani rat sa Iranom sa “kupovinom jeftinih karata za Titanik nakon što je udario u santu leda”.

Francuski general oštro je kritikovao ideju administracije Donalda Trampa o izgradnji piste u Iranu, poručivši da bi američki zvaničnici trebalo da “prestanu da šmrču kokain između sastanaka”, piše AOL.

Reč je o reakciji na, kako ju je opisao, nerealnu zamisao o izgradnji piste za transport urana dok istovremeno traju napadi na Iran.

Napetosti između saveznika dodatno su porasle nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron odbio da podrži američke operacije vezane za Ormuski moreuz – ključnu rutu kojom prolazi oko petine svetske nafte.

– Nisam komentator operacije koju su Amerikanci odlučili da sprovedu sa Izraelom. Kasnije bi mogli da zažale što nisu imali podršku za nešto što su sami pokrenuli. To nije naša operacija – poručio je Makron tokom posete Južnoj Koreji.

Istakao je i da se sukob na Bliskom istoku ne sme posmatrati kao “spektakl” te upozorio na ozbiljne ekonomske posledice, uključujući rast cena nafte posle napada na tankere u Ormuskom moreuzu. Makron je ponovno naglasio da se rešenje može postići isključivo diplomatijom, a ne silom, dok su istovremeno neke članice NATO odbile da učestvuju u američkim inicijativama u regionu.