Rusija je , prema izraelskim medijima, navodno isporučila Iranu napredni protivvazdušni i protivraketni sistem S-500.

Ovaj sistem se smatra jednim od najnaprednijih u svetu u oblasti protivvazdušne odbrane, sposoban da se nosi sa balističkim raketama, avionima, pa čak i ciljevima na veoma velikim visinama.

Izraelski mediji su ovu mogućnost opisale kao „apsolutno ludilo“, procenjujući da bi takav razvoj događaja mogao značajno da promeni ravnotežu snaga u vazdušnom ratu na Bliskom istoku.

Za sada nema zvanične potvrde isporuke sistema S-500 Iranu.

Međutim, razne analize ističu da je vojna saradnja između Rusije i Irana značajno ojačana poslednjih meseci, razmenom informacija, znanja i sistema naoružanja, piše grčki Pronjuz.

Istovremeno, zapadne obaveštajne službe procenjuju da Moskva pruža Teheranu vojne informacije, tehničku podršku i operativne savete, indirektno jačajući iranske kapacitete u oblasti sukoba.

S-500

S-500 je dizajniran za suzbijanje vazdušnih i raketnih pretnji na udaljenostima do 600 kilometara (za raketne pretnje) ili 500 kilometara (za vazdušne pretnje).

Sistem ima mogućnost da istovremeno dejstvuje na deset ciljeva. Takođe može da presretne vazdušne pretnje koje se kreću brzinom od 5 Maha, prenosi grčki portal.

