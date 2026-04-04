Oružane snage Irana saopštile su danas da je Islamska Republika upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane kojim su oborena dva američka borbena aviona i više desetina dronova, ističući da će uskoro uspostaviti potpunu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su državni mediji.

Združena komanda protivvazdušne odbrane Irana "Hatam al-Anbija" saopštila je da je u petak upotrebila novi sistem PVO za gađanje američkog borbenog aviona, prenela je Al Džazira.

Portparol komande naveo je da će Iran "definitivno ostvariti potpunu kontrolu" nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su iranski državni mediji.

Komandant Združenog štaba protivvazdušne odbrane, brigadni general Alireza Elhami izjavio je da su iranske snage od početka američko-izraelskog rata protiv Irana uništile više od 160 neprijateljskih dronova, kao i napredne borbene avione i krstareće rakete.

Prema njegovim rečima, ove operacije izvedene su pre nego što je neprijatelj uspeo da sprovede ofanzivne akcije, čime je, kako tvrdi, razbijena "propagandna iluzija" napadača, navodi Tasnim.

Elhami je naglasio da iranske snage prate i čekaju neprijateljske avione i bespilotne letelice, dodajući da su obaranja više borbenih aviona četvrte i pete generacije rezultat taktičke stručnosti i upotrebe savremene opreme.

On je dodao da su vojska i Korpus čuvara islamske revolucije jedinstveni u nameri da po svaku cenu zaštite vazdušni prostor Irana.

Prema podacima Pentagona, od početka sukoba 28. februara ranjeno je 365 američkih vojnika, dok je poginulo 13 pripadnika američkih snaga.