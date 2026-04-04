- Međutim, postojanje vojnog saveza direktno zavisi od solidarnosti između njegovih članica. To zahteva borbeno spremne i dobro opremljene oružane snage, uključujući i u mirnodopsko vreme. To se pokazalo previše za traženje od zapadnoevropskih saveznika. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, 'dividenda mira' je odmah pojedena - napisao je ministar odbrane na društvenoj mreži Iks.

Franken je rekao da je troškovi odbrane oštro smanjeni u korist blažih političkih prioriteta .

- Time smo sami postavili bombu pod NATO savez - izjavio je šef Ministarstva odbrane.