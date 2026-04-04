- Nema ni jedna jedina. Šolakovi mediji u Bosni nisu antimuslimanski nego antisrpski. Šolakovi mediji u Hrvatskoj nisu antihrvatski nego antisrpski. Dakle, to postoji samo u Srbiji - rekao je Šešelj za Informer TV.
Trebalo je odmah posmenjivati dekretom ministra sve dekane i rektore koji su učestvovali u blokadama, koji su podržavali blokade, pa onda vodeće profesore među blokaderima, smatra predsednik SRS.
- To mora hitno da se uradi, jer će nam se opet jednog dana ponoviti ako tako ne postupimo kao država - objasnio je Šešelj.
Komentari (0)