U Uskudaru u Istanbuluje došlo do urušavanja puta nakon obilnih padavina, pri čemu je parkirani automobil upao u nastalu rupu (vrtaču). Policijske ekipe su iz bezbednosnih razloga zatvorile ulicu za pešake i vozila.

Incident se dogodio oko 15 časova u ulici Japrak u naselju Aćibadem. Prema izveštajima, do urušavanja je došlo usled omekšavanja tla izazvanog kišom. Vatrogasne i policijske ekipe brzo su stigle na teren, a jedno dodatno vozilo u rizičnoj zoni obezbeđeno je užadima.

Poplave i zatvaranje saobraćaja u više delova grada

U Čekmekoju je deo auto-puta Šile poplavljen nakon izlivanja potoka na kolovoz, zbog čega je saobraćaj ka Kadikoju obustavljen. Vozila se preusmeravaju na sporedne puteve uz kontrolu.

Policija, vatrogasci i gradske službe su upućeni na teren i radovi na sanaciji su u toku.

U Sarijeru su poplavljene ulice, a vozila su imala poteškoća u kretanju. Vozači koji su ostali zaglavljeni čekali su pomoć.

Odroni i klizišta u Bahčelievleru i Gaziosmanpaši

Zbog jakih padavina došlo je do klizišta u naseljima Bahčelievler i Gaziosmanpaša.

U Bahčelievleru, u blizini gradilišta u ulici Karadeniz, deo zemljišta se obrušio i zatrpao zonu u kojoj su se izvodili radovi na temelju.

U Gaziosmanpaši, u naselju Jildiztabja, srušio se potporni zid iznad puta, nakon čega je kolovoz zatrpan zemljom.

Potpuni zastoj saobraćaja i poplavljene ulice

U više delova grada, uključujući Kemerburgaz i Sarijer, ulice su se pretvorile u "jezera". Vozila su imala velike poteškoće ili nisu mogla da se kreću.

Na Cendere ulici u Kemerburgazu nivo vode je porastao do te mere da je saobraćaj potpuno stao. Neka vozila su ostala zaglavljena, dok su vozači pokušavali da ih poguraju. Čak su i kamioni prolazili veoma oprezno.

Svedočenja građana

Jedan vozač je naveo da je zaglavljen satima i da pomoć ne dolazi, kao i da su vučne službe tražile visoke cene za izvlačenje vozila.

Drugi vozači su izjavili da su satima čekali bez mogućnosti da pokrenu vozila, dok su neki potpuno isključili motore i čekali pomoć.

Poplavljen metro podvožnjak u Mecidijekoju

Podvožnjak koji povezuje metro i metrobus linije u Mecidijekoju je poplavljen nakon obilnih padavina.

Pešaci su imali poteškoća da se kreću, a neki su bili primorani da se vrate. Nadležni su zatvorili prolaz i započeli ispumpavanje vode.

Obilne padavine su izazvale višestruke probleme širom Istanbula, od poplava i klizišta do urušavanja puteva i potpune paralize saobraćaja u pojedinim oblastima. Nadležne službe su i dalje na terenu i rade na sanaciji i obezbeđivanju pogođenih zona.