Starleta Stanija Dobrojević oglasila se nekoliko minuta pre ulaska u "Elitu" i pokazala kako se doterala.

Za ovu specijalnu priliku odlučila se za dugu, crvenu haljinu, punu šljokica i dragulja, koja ističe njenu vitku i izvajanu figuru, ali i bujni dekolte. Haljinu je donela iz Amerike, specijalno za ulazak.

Što se tiče frizure i šminke, kosu je pustila i uvila u blage lokne, a jači makeup istakao je njene oči.

-Da li ste spremni? - upitala je starleta.

"Haljinu smo morali da prepravljamo"

- Išli smo da sužavamo, popravljamo, rešavamo..._Hajde nema veze, pokazaćemo je kada već svakako sutra ulazim pa će je videti na meni...Ova mi je bila najlepša kada sam je isprobavala u Majamiju, dali su mi da biram, ali mi se ova najviše svidela - rekla je Stanija u emisiji "Premijera - vikend specijal".

"Izmeniće se tok rijalitija"

-Ulazim kao specijalni gost i time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i kada su takvi ljudi nedostajali publici. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihov tok borbe, čak i ako ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu i da ne budem oštra, brutalna ili vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - naglasila je starleta za Blic.