Isečak govora američkog predsednika Donalda Trampa na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju masovno se deli na društvenim mrežama.

U svom govoru, Tramp je opisao američke sisteme protivraketne odbrane i presretanje raketa, koristeći niz kratkih, ponavljajućih i pojednostavljenih fraza.

„Morate to da vidite, veoma je kul. Projektili lansirani, projektili lansirani, projektili lansirani. Da, lansirani. U redu, spremni smo. Projektili. 101 projektil se kreće ka njima.“

„U redu, imamo oko 11 sekundi da donesemo odluku. Onda sedam sekundi, hm, pucaj, pucaj, pucaj. To je najneverovatnija stvar. Pucaj, bum, pucaj, bum. Jednog po jednog, jednostavno su ih oborili kao da su ništa. Odlično, to je neverovatno“, kaže Tramp.

Snimak se brzo proširio internetom, a neki korisnici su ismevali način na koji je predsednik SAD opisao vojnu operaciju, rekavši da „priča kao dete“.

Pričao je o ratu i porastu cena nafte

Tramp je govorio na investicionom forumu koji je organizovao saudijski suvereni fond bogatstva, a kojem su prisustvovali vodeći investitori i poslovni ljudi. Veliki deo svog govora posvetio je ratu u Iranu, koji traje od kraja februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na iranske vojne i nuklearne ciljeve.

Rat je od tada doveo do blokade Ormuskog moreuza i naglog rasta cena nafte, koje su dostigle najviši nivo u skoro četiri godine. Tramp je rekao da očekuje dalje poremećaje, ali i da će američka ekonomija „krenuti kao raketa“ nakon završetka rata.

„Na neki način je gotovo, ali nije gotovo“, rekao je Tramp o sukobu, dodajući da SAD pregovaraju sa Iranom čak i dok nastavljaju vojne operacije.

Bliski odnosi sa Saudijskom Arabijom

Na forumu, Tramp je pohvalio saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nazvavši ga „fantastičnim čovekom i velikim prijateljem“. Njegov izaslanik, Stiv Vitkof, takođe je naglasio da rat u Iranu „nije prvenstveno američko pitanje“, već da SAD deluju kao globalni lider.

Tokom govora, Tramp je ponovio niz prethodnih političkih poruka, uključujući kritike medija i prethodne administracije, ali je opis presretanja rakete postao najviralniji deo njegovog govora, pišu hrvatski mediji.

