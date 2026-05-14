Američki predsednik Donald Tramp delovao je umorno, ukočeno i vidno neraspoloženo tokom posete čuvenom Nebeskom hramu u Pekingu, gde ga je ugostio kineski predsednik Si Đinping. Iako je pre puta tvrdio da očekuje „velik i srdačan zagrljaj“ kineskog lidera, susret dvojice državnika protekao je u znatno hladnijoj atmosferi nego što je Tramp najavljivao.

Kako prenosi agencija France Presse, Tramp je tokom obilaska jednog od najpoznatijih kineskih istorijskih lokaliteta gotovo sve vreme bio bez osmeha, vidno iscrpljen nakon 16-časovnog leta iz Vašingtona. Stajao je ukočeno pored Sija Đinpinga, dok su kamere beležile neobično rezervisano ponašanje američkog predsednika, koji inače retko propušta priliku da razgovara sa novinarima i dominira pažnjom medija.

Nebeski hram, nekadašnje mesto na kojem su kineski carevi molili za dobru žetvu, očigledno nije impresionirao Trampa onako kako su domaćini očekivali. Na pitanje novinara kako su protekli razgovori sa kineskim predsednikom, Tramp je kratko odgovorio:

– Odlično.

Potom je dodao:

– Sjajno mesto. Neverovatno. Kina je prelepa.

Međutim, američki predsednik ignorisao je pitanja o Tajvanu i rastućim tenzijama između Vašingtona i Pekinga, uprkos tome što je Si ranije upozorio da bi neslaganja oko tog ostrva mogla dovesti do ozbiljnog sukoba dve svetske sile.

Kina odigrala na Trampovu sujetu

Iako je atmosfera tokom obilaska hrama delovala hladno i napeto, kineske vlasti su se pobrinule da Trampu prirede spektakularan državni doček u Velikoj dvorani naroda.

Prema navodima France Pressea, kinesko rukovodstvo pažljivo je igralo na Trampovu poznatu sklonost ka grandioznim ceremonijama i pompi. Američkog predsednika dočekali su vojni orkestri, počasne jedinice, plotuni iz topova i stotine školaraca u živopisnim uniformama koji su mahali zastavicama i cvećem.

Taj prizor očigledno je prijao Trampu, koji se tada prvi put vidno razvedrio, zapljeskao okupljenima i srdačno se rukovao sa Sijem Đinpingom pred kamerama.

Dvojica lidera razmenila su nekoliko rečenica na crvenom tepihu, dok je Tramp u jednom trenutku prijateljski potapšao kineskog predsednika po ruci.

Šta ova poseta zapravo znači

Iza osmeha i ceremonija kriju se ozbiljne političke teme koje opterećuju odnose dve najveće svetske sile.

Tramp je u Peking doputovao sa ciljem da obezbedi produženje trgovinskog primirja između SAD i Kine, ali i da zatraži pomoć Pekinga u pokušajima da se zaustavi rat sa Iranom i smire tenzije na Bliskom istoku.

Ipak, prema pisanju France Pressea, za sada nema naznaka velikog diplomatskog proboja.

Naprotiv, kineski državni mediji prenose da je Si Đinping zauzeo veoma čvrst i nepokolebljiv stav kada je reč o Tajvanu, što ukazuje da Peking ne planira popuštanje pod američkim pritiscima.

Analitičari ocenjuju da je Tramp ovog puta došao u potpuno drugačiju Kinu nego 2017. godine, kada je poslednji put boravio u Pekingu. Današnja Kina deluje mnogo samouverenije, politički agresivnije i spremnije da otvoreno suprotstavi američkom uticaju.

Posebnu pažnju izazvala je i gotovo potpuna tišina Donalda Trampa na njegovoj platformi Truth Social tokom posete Kini, što je neuobičajeno za predsednika poznatog po burnim reakcijama i stalnom komentarisanja svetskih događaja.