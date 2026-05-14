Na dan Trampovog dolaska naslovnice vodećih kineskih listova bile su posvećene drugim temama.

China Daily, najveći kineski dnevni list na engleskom jeziku, u prvi plan je stavio sastanak kineskog predsednika Sija Đinpinga s predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom, dok je izveštaj o američkom predsedniku bio premešten u sporedni deo stranice.

Sličan pristup imao je i People's Daily, glasilo Komunističke partije Kine, koje je Trampovu posetu takođe smestilo u sporedni okvir, uz oprezno optimističan ton o budućnosti kinesko-američkih odnosa. List je poručio da odnosi „ne mogu biti vraćeni u prošlost, ali mogu imati bolju budućnost“.

Urednička linija kineskih državnih medija pritom je naglašavala važnost direktne diplomatije između čelnika država, opisujući je kao „kompas“ koji stabilizuje bilateralne odnose u razdoblju pojačanih globalnih napetosti.

U odvojenom komentaru, Global Times istakao je kako je Tajvan i dalje „najvažnije i najosetljivije pitanje“ u odnosima Vašingtona i Pekinga, dok su moguća područja saradnje prepoznata u tehnologiji, javnom zdravstvu i borbi protiv kibernetičkih i finansijskih pretnji.

Da podsetimo, američki i kineski predsednik završili su sastanak u Pekingu nakon dva sata. Tramp je potom obišao Nebeski hram u kineskoj prestonici, dok se Si sastao s američkim poslovnim čelnicima.

Razgovori Sija i Trampa, koji je bio poslednji američki predsednik koji je posetio Kinu 2017. godine, trajali su dvostruko duže od planiranog, javljaju svetske novinske agencije.

Nakon razgovora sa Sijem Tramp je obišao Nebeski hram, drevni hramski kompleks u zemlji i glavnu turističku atrakciju. Dok se fotografisao ispred zgrada, na pitanje novinara o napretku razgovora, odgovorio je rekavši "divno".

Nakon sastanka s Trampom Si se sastao s američkim poslovnim čelnicima koji prate američkog predsednika u njegovoj poseti. Rekao je da će im se vrata Kine šire otvoriti, a američke firme imaće veće mogućnosti u zemlji. Dodao je da su američke kompanije uveliko uključene u ekonomski rast Kine, što koristi obema stranama, izveštava BBC, pozivajući se na kinesku novinsku agenciju Xinhua.

Trampova delegacija, koja podstiče Kinu da kupuje više američkih proizvoda, uključuje više od desetak izvršnih direktora vodećih tehnoloških kompanija, uključujući Elona Maska (Tesla), DŽensena Huanga (Nvidia) i Tima Kuka (Apple).