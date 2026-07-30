Da mržnja prema sopstvenoj zemlji nema granica, Milivojević je dokazao priznavši šta je glavni san blokadera - da po svaku cenu unište najvažniji međunarodni događaj u istoriji Srbije.

- Zamislite kako bi izgledalo otvaranje EKSPO dok na ulicama Beograda imate stotine hiljada ljudi koji protestuju i demonstriraju - mašta Milivojević, dokazujući da im je jedini cilj da Srbiju osramote pred stotinama svetskih delegacija i stranih investitora.

Do juče vrištao "Nećemo izbore ni za živu glavu", a sad glumi hrabrost!

Vrhunac komedije predstavlja njegova izjava o izborima. Milivojević danas napada vlast i hrabri se pred kamerama:

- Aleksandar Vučić beži od izbora u paničnom strahu, kao najveća kukavica u istoriji... Dajte raspišite izbore da rešimo ove dileme - rekao je Milivojević.