Predsednik Srbije poslao je sa Manjače snažnu poruku svim Srbima, gde god se oni nalazili, pa onda jasno i glasno poručio:

Moćna Vučićeva poruka

- Mi pripadamo istom rodu. Mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije, nikada više neće moći da nas svađaju, čuvaćemo Republiku Srpsku, kao i Dejtonski mirovni sporazum. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Mi Republiku Srpsku volimo i niko ne može da nam oduzme to pravo".

- Pre 14 godina seo sam sa predsednikom Dodikom, lako smo se dogovorili da obeležavamo različite stvari: od Oluje za koju vlasti u Srbiji nisu smele da pomenu, ni do govora o strašnim zločinima počinjenim nad našim narodom, do proglašenja 15. septembra za Dan srpskog jedinstva, nacionalne zastave, do obeležavanja Proboja srpskih junaka u Jasenovačkom logoru, ali smo se dogovorili nešto još važnije nego što je bilo ovo, a što je vrlo važno: očuvanje naše tradicije, očuvanje i negovanje kulture sećanja - rekao je predsednik na skupu na Manjači.

- Podsetiću vas: imali smo veliku veru u velike lidere, u Miloševića s jedne strane, Radovana Karadžića s druge strane. Na kraju smo došli dotle da smo imali blokade na Drini, sankcije koje smo uvodili jedni drugima, i najgore govorili jedni o drugima. Nije to tako davno bilo, sećate se svi. Mi smo se dogovorili i u prethodnih 14 godina napravili veliki iskorak u onome što mora da znači drugačiji i odgovorniji odnos prema srpstvu. Istom rodu pripadamo. Možemo da mislimo različito koliko hoćete. Možemo da se ne saglasimo oko bilo čega. Možemo da imamo dijametralne poglede po nekim pitanjima. Ali nikada: Srbija ne sme da kritikuje niti da uradi bilo šta protiv Srpske, niti Srpska da kritikuje ili uradi bilo šta protiv Srbije - poručio je Vučić i dodao:

- Nikada ni jednu grku i težu reč niste mogli da pročitate ni sa jedne strane. I nikada više, ne samo da neće biti sankcija i blokada prema našem narodu; mi pripadamo istom rodu. Mogu još 5 granica da naprave, mogu da rade šta god hoće. Nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Nikada više neće moći da nas svađaju. Nikada više neće moći da nas rasturaju. Pomagaćemo i čuvaćemo Republiku Srpsku jednako kao i vi. Kao i Dejtonski mirovni sporazum: poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali ćemo takođe uvek i svakome da kažemo: Srbija je dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj, i ekonomski i na svaki drugi način. Mi se ne stidimo da kažemo: mi poštujemo sve druge, Republiku Srpsku volimo, i niko ne može da nam oduzme to pravo. I nikada nam to pravo neće oduzeti.

Vučić dočekan uz pesmu, pogaču i so

Vučić i Dodik dočekani su u porti Hrama po narodnom srpskom običaju sa pogačom i solju, uz krajišku pesmu, prenosi RTRS. SLike dočeka pogledajte OVDE.

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