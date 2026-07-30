Pretnje da će jahati, bacati u Dunav, tuširati uranijumom, svakoga ko se bude osmelio da misli svojom glavom, postali su manir ovih izvođača destruktivnih radova po Srbiji.

Blokaderski novinar Veljko Pajović, stao je u red onih koji bi se obračunavali na ovaj način.

Njegova sramna objava na Iksu, najbolje ilustruje sav čemer u kome bi se naša zemlja našla kada bi ovakvi, ne daj Bože, došli na vlast.

"Pretili ste da ćete nas bacati u Dunav, reče danas u Narodnoj skupštini Marijan Rističević. Neće Marijane, nizak je vodostaj", napisao je Pajović, pa se postavlja pitanje da li je on novinar ili fašistički propagandista?