Privremene prištinske institucije pokušavaju da zabrane poklonička putovanja Srba iz centralne Srbije koji obilaze svetinje na Kosovu i Metohiji. Očigledno je da Aljbinu Kurtiju smetaju stotine pravoslavnih vernika koje obilaze crkve i manastire pa je zato smislio način da ih u tome spreči. Naime, od 1. avgusta grupni odlasci na KiM biće zabranjeni ukoliko u pratnji nema turističkih vodiča sa kosovskom licencom za rad.

To bi u praksi značilo da vernici moraju da angažuju kosovskog vodiča. S obzirom na to da je do sada licencirano samo 12 Albanaca koji se bave ovim poslom, pravoslavne vernike bi do Gračanice ili neke druge svetinje, vodio neki Afrim, Erdan, Agim ili čak Aljbin.

Iz jedne prevozničke agencije iz centralne Srbije za Alo! kažu da su im pre nekoliko dana, kada su prevozili grupu vernika do Prizrena, kosovski policajci izrekli upozorenje.

- Našem vozaču je kosovski policajac rekao da ne sme više da dovozi vernike iz Srbije jer nismo angažovali vodiča sa Kosova. Dobili smo upozorenje zbog toga. Ne želim da angažujem kosovske vodiče jer nam uopšte nisu potrebni. Reč je o vernicima koji obilaze svetinje u kojima se mole, nisu ovo šoping ture - rekao je vlasnik jedne agencije.

Iz Eparhije raško-prizrenske navode da su „primili obaveštenje od pokloničkih grupa koje se vraćaju iz posete našim svetinjama na Kosovu i Metohiji da im je takozvana kosovska policija uručivala letke sa obaveštenjem Ministarstva kulture i turizma u vezi sa primenom Zakona o turizmu koji stupa na snagu od 1. avgusta 2026. godine“.

U obaveštenju Eparhije se navodi da lica koja profesionalno obavljaju poslove turističkog vodiča i predvode organizovane grupe u turističke svrhe moraju posedovati odgovarajuću licencu, dok organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičem bez kosovske licence moraju tokom boravka biti u pratnji lokalnog turističkog vodiča licenciranog na Kosovu, uz najavu novčanih kazni za nepoštovanje ovih pravila.

Dodaju da se istovremeno u nekim medijima pominje zabrinutost da organizovane pokloničke grupe sa vernicima ubuduće neće moći da posećuju manastire SPC bez ispunjavanja pomenutih uslova koji se odnose na turističke vodiče licencirane od strane Prištine.

- Imajući u vidu da su ovi navodi izazvali razumljivu zabrinutost među vernicima, neophodno je jasno razlikovati komercijalnu turističku delatnost od verskih pokloničkih putovanja kao jednog od ključnih vidova ostvarivanja slobode veroispovesti. Manastiri Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji pre svega su žive svetinje, mesta bogosluženja, molitve i monaškog života. Ogromna većina posetilaca ne odlazi u ove svetinje kao turisti, već kao poklonici koji žele da učestvuju u bogosluženjima, poklone se svetim moštima, zatraže duhovni savet i posete manastire u okviru svog verskog života, navode iz Eparhije i dodaju da sloboda veroispovesti neposredno obuhvata i pravo vernika da slobodno dolaze u svoje svetinje, učestvuju u bogosluženjima i organizuju poklonička putovanja.

Drecun: Tiho etničko čišćenje Srba na KiM

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da režim u Prištini optužnicama za navodne ratne zločine i otimanjem imovine nastavlja zastrašivanje Srba na Kosovu i Metohiji sa ciljem da dovrši etničko čišćenje.

- Otmete imovinu, zastrašujete ljude, hapsite ih zbog navodnih ratnih zločina, svodite ih na građane drugog reda, institucionalno ih maltretirate, ne poštujete nikakva njihova ljudska prava. Onemogućavate državu Srbiju da im pomaže, a srpski narod bez pomoći države Srbije ne može da opstane na KiM. I šta je onda sve to? Pa etničko čišćenje, samo niko neće da ga nazove tako iz zapadnog dela međunarodne zajednice. To je neka vrsta tihog etničkog čišćenja da bi Kurti dovršio posao – poručio je Drecun.