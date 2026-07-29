Blokaderi koji sebe nazivaju studentima, a vaćina od studiranja ima samo to da je prošla pored nekog fakulteta su poznati po mnogim bizarnostima koje okružuju njih i njihov pokret.

Jedna od glavnih bizarnosti je tzv. "studentska lista", koju bi pre trebalo zvati "fantomska" jer svi oni tvrde da postoji ali niko ne zna ko je nosilac liste a još manje ko je na njoj, ali su apsolutno ubeđeni da su to najbolji mogući ljudi. Čudan neki koncept, garantuješ za nekoga a nemaš pojma ni ko je.

Ono što je takođe kod njih fantomsko su njihova mišljenja i stavovi jer oni nemaju jasno definisano mišljenje i stavove, kada govore negde u javnosti oni zapravo ponavljaju kao papagaj unapred naučene tekstove koje im je neko napisao i da ih pitate bilo šta da podrobnije objasne...tišina i mucanje.

Tako je svaki put kada ih pitate o nekim jasnim pitanjima kao što su Srebrenica, Kosovo i Metohija, Republika Srpska, pravo srpskog naroda na opstanak. Da zaustavite bilo koga na ulici dao bi vam mišljenje o tome, ali oni ne mogu i ćute ili zamuckuju.

Zašto? Zato što nisu dobili unapred napisani govor a boje se da se ne zamare stranim finansijerima i stranim službama koje stoje iza njih ako kažu ono što bi svako rekao.

To najbolje govori o blokaderima. Nisu studenti, nemaju mišljenje, na svaki način pokušavaju da otežaju život građanima svojim besmislenim "performansima" koji su često takvi da sam snimak može da se upotrebi kao urgentan uput na psihijatrijsko odeljenje zatvorenog tipa, mrze Srbiju, glume elitu i takvi bi da navodno vode Srbiju ili odlučuju ko će da vodi Srbiju. Realno, mogu oni da vode Srbiju, ali samo pravo u propast i nestanak.

Takve štetočine Srbija nije zapamtila.