Čim se pojavila vest da je Jasmina Paunović druga na volšebnoj „studentskoj listi“, počeo je nezapamćen haos. A da sve bude još zanimljivije, jezive izjave Paunovićeve o porodici Aleksandra Vučića se očigledno nisu svidele ni njenim blokaderima koji su je brutalno napali. Prednjačio je Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, koji je izjavio da je Jasmina Paunović dno ljudske bede!

Tokom svog govora u Skupštini Srbije Ćuta je osudio izjave Jasmine Paunović i njen napad na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićevom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede - rekao je Ćuta.

Nakon što se njegova izjava proširila na društvenim mrežama, pobesneli plenumaši su brutalno izvređali Ćutu.

Nazvali su ga smradom, vinjak-Ćutom, tvrdili da je plaćenik SNS, kao i da ima „člansku kartu“ naprednjaka sa brojem manjim od 1.000…

„Ćuta đubre dokazano, SNS-ovac, samo vraćen na fabrička podešavanja novčanim restartom isto kao Rodoljub Šabić“, piše jedan od pomahnitalih korisnika Iksa.

Međutim, situacija je postala još više zapaljiva kada se umešao opozicionar Balša Božović, koji je isprozivao Jasminu Paunović i nazvao je kukavicom.

Povodom izjava Paunovićeve za N1 u kojima izjavljuje da je krivična prijava protiv nje borba protiv studentske liste, Božović je reagovao na društvenoj mreži Iks i razotkrio istinu o tome kako funkcioniše ovaj pokret.

„Koliko se ova žena izblamirala, to je strašno! Sada kao i svako ko nema elementarnu etiku odgovornosti kukavički se krije iza studentske liste i pravi od sebe žrtvu. Baš tužno“, napisao je Božović.

Ovo ponovo pokazuju da nikakvog jedinstva nema i da je blokaderska lista samo paravan iza kojeg se kriju politički interesi, podmetanja i kukavičluk.

Takođe, još jedna stvar je sve uočljivija, a to je činjenica da blokaderi ne mogu čak ni da se međusobno posvađaju, a da zato ne okrive Aleksandra Vučića.

Umesto da preuzmu odgovornost, lakše im je da pričaju o "ubačenim elementima" i "Vučićevim plaćenicima", kao što je to sada slučaj sa Ćutom.

Krivična prijava protiv Jasmine Paunović

Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na Jutjubu Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Prijava je podneta zbog sumnje da su 21. jula u emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Afroamerikance i Arape!

Jasmini Paunović se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela rasna i druga diskriminacija, od kojih je jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama.