Voditelj Ivan Ivanović objavio je poruku na društvenoj mreži Iks u kojoj je kritikovao uređivačku politiku televizije na kojoj je nekada radio, aludirajući na način izveštavanja o aktuelnim događajima.

U objavi je napisao:

"Zar nije ovo 'pranje' Paunovićke u 5 voda na UM, propaganda? Tako i ovi peru njihove, po sistemu nije se desilo to što ste videli i čuli."

Njegova poruka ubrzo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne komentare i reakcije.

Kritika bivše televizije

Ivanović u objavi sugeriše da je reč o propagandnom izveštavanju, upoređujući, kako navodi, način predstavljanja određenih osoba u medijima.

Objava je za kratko vreme prikupila desetine reakcija i nastavila raspravu među korisnicima društvenih mreža.