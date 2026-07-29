"Ništava i poništena odluka, koju je poništila i ova Narodna skupština, o proglašenju ruševina Generalštaba za kulturno dobro, doneta je u vreme kada je trebalo pokloniti srušen Maršalat", rekao je Selaković.

On je rekao da "ruševine Generalštaba" nisu simbol otpora ovog naroda tokom NATO agresije, već da su to svi oni koji su položili život 1998. i 1999. godine braneći otadžbinu.

"Ono što smo mogli da vidimo i u toku ove rasprave, kada se govorilo o tom slučaju, ona tri cilja: diskreditacija državnog vrha, izazivanje unutrašnje nestabilnosti, rušenje vlasti, odnosno smena vlasti u Srbiji na nezakonit i neustavan način, imalo je samo jedno za cilj, a to je rušenje predsednika Aleksandra Vučića sa vlasti", rekao je Selaković.

On je poručio da je ponosan što se bori za srpsko kulturno nasleđe i što je deo ove vlade, koja će, kako kaže, otvoriti mnoge nove muzeje, među kojima su i Srpski istorijski muzej, Arheološki muzej na Savskom trgu, Muzej staklarstva u Paraćinu, novu galeriju Milene Pavlović Barili u Požarevcu...

"Više puta je pominjan takozvani slučaj Generalštab. Izrečene su poluistine, potpune neistine, neretko i gluposti", rekao je Selaković.

Na kritike opozicije da je projektom "Generalštaba" pogaženo srpsko kulturno nasleđe, Selaković je odgovorio da je srpsko kulturno nasleđe pogazio onaj koji je 15 godina držao zamandaljen i zatvoren Narodni muzej, koji je ova vlast otvorila.

"Srpsko kulturno nasleđe je pljunuo onaj ko je 10 godina držao zatvoren Muzej savremene umetnosti, i sram ga bilo zbog toga, i nije im padalo na pamet da ga otvore. Srpsko kulturno nasleđe je pljunuo onaj kome nije palo na pamet da 60 godina promeni krov na Ravanici, a ova vlada ga menja i sređuje", rekao je Selaković.