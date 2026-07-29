Ratka Mladića, koji se već dve godine nalazi nepokretan u pritvorskoj bolnici u Hagu, posetili su predstavnici Srbije, a tokom susreta izgovorio je kratku poruku koja je, prema rečima njegovog sina Darka, ostavila snažan utisak na prisutne.

- Malo je govorio. Rekao im je: "Srbija, majka." To ih je najviše dirnulo, da je u tako teškoj situaciji i dalje ostao nesalomiv - rekao je Darko Mladić za Srnu, prenosi RTRS.

Zdravstveno stanje i dalje teško

Darko Mladić naveo je da se zdravstveno stanje njegovog oca nije značajnije promenilo i da je i dalje teško.

Dodao je da mu je mnogo značila poseta državne sekretarke u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livije Pavićević, kao i ambasadorke Srbije u Holandiji Marine Jovićević.

Prema njegovim rečima, njihova podrška predstavlja dodatni podstrek da izdrži tešku situaciju.

U petak nove posete

Kako je najavio Darko Mladić, u petak, 31. jula, Ratka Mladića trebalo bi da posete i dvojica njegovih ratnih drugova, kao i jedan pratilac i jedan vozač.

Izvor: Kurir / RTRS.