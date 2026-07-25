Jedan od građana koji je došao u Drežnik rekao je da veliki broj okupljenih najbolje govori o podršci koju, kako smatra, politika predsednika Aleksandra Vučića ima među građanima.

Ovo je pokazatelj da ta politika ima zaista utemeljenje među građanima. Ona je narodna, državotvorna i pre svega usmerena na interese građana Srbije. Danas smo ovde da damo podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, posebno u trenutku kada se ceo svet suočava sa velikim izazovima - rekao je on.

"Narod je danas poslao jasnu poruku"

Kako je istakao, veliki broj ljudi koji se okupio u Drežniku predstavlja odgovor svima koji su prethodnih dana kritikovali ovakva okupljanja.

Vidimo da se ovde okupilo više od 10.000 ljudi kako bi dočekali predsednika Aleksandra Vučića. To pokazuje koliko građani veruju ovoj politici i žele da čuju važne poruke. Bilo je raznih kritika i pokušaja da se ovakvi skupovi omalovaže, ali današnji prizor najbolje govori šta građani Srbije misle - poručio je.

Dodao je da veruje da je politika koju predvodi predsednik Srbije, kako kaže, jedini put za dalji razvoj i napredak zemlje.