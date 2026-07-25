Jedan od građana koji je došao u Drežnik rekao je da veliki broj okupljenih najbolje govori o podršci koju, kako smatra, politika predsednika Aleksandra Vučića ima među građanima.
- Ovo je pokazatelj da ta politika ima zaista utemeljenje među građanima. Ona je narodna, državotvorna i pre svega usmerena na interese građana Srbije. Danas smo ovde da damo podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, posebno u trenutku kada se ceo svet suočava sa velikim izazovima - rekao je on.
"Narod je danas poslao jasnu poruku"
Kako je istakao, veliki broj ljudi koji se okupio u Drežniku predstavlja odgovor svima koji su prethodnih dana kritikovali ovakva okupljanja.
- Vidimo da se ovde okupilo više od 10.000 ljudi kako bi dočekali predsednika Aleksandra Vučića. To pokazuje koliko građani veruju ovoj politici i žele da čuju važne poruke. Bilo je raznih kritika i pokušaja da se ovakvi skupovi omalovaže, ali današnji prizor najbolje govori šta građani Srbije misle - poručio je.
Dodao je da veruje da je politika koju predvodi predsednik Srbije, kako kaže, jedini put za dalji razvoj i napredak zemlje.
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