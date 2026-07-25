Veliki broj građana okupio se u Drežniku kako bi pozdravio predsednika Aleksandra Vučića.

Predsednika su dočekali uz pesmu, aplauze i brojne poklone, među kojima su bili i ručno izrađeni darovi koje su mu uručili građani.

Vučić je zastao da razgovara sa okupljenima, pozdravi građane i zahvali im na dočeku.

Govorio o novim projektima

- Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega - Gorjani - Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor. Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača - Jelova gora... - rekao je Vučić i dodao: