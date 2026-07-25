Veliki broj građana okupio se u Drežniku kako bi pozdravio predsednika Aleksandra Vučića.
Predsednika su dočekali uz pesmu, aplauze i brojne poklone, među kojima su bili i ručno izrađeni darovi koje su mu uručili građani.
Vučić je zastao da razgovara sa okupljenima, pozdravi građane i zahvali im na dočeku.
Govorio o novim projektima
- Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega - Gorjani - Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor. Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača - Jelova gora... - rekao je Vučić i dodao:
- Ima dosta da se radi, dugo se putuje, mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, veoma važno. U planu je dosta da se radi. I dok mi rastemo, to zavisi od naše ekonomije, ako bude rasla, onda nemamo problema s tim. Tako da su to važne stvari.
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