Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na veliko narodno veselje u Drežnik, gde se okupio veliki broja građana iz Užica, okolnih sela i čitavog zlatiborskog kraja.

Uz zvuke trube, narodnu pesmu i tradicionalno gostoprimstvo domaćina, pripremljen je doček za pamćenje.

Biće to veče druženja, razgovora sa narodom i susreta predsednika sa ljudima koji ga, kako poručuju organizatori, očekuju otvorenog srca.

Drežnik je spreman – stižu predsednik, pesma i narod iz čitavog kraja!

Domaćini su predsedniku Srbije priredili tradicionalnu dobrodošlicu pod šatorima, a prostor su ukrasili zastavama i balonima u bojama srpske trobojke.

Ispred šatora postavljeni su i štandovi sa lokalnim domaćim radinostima, koje će predsednik obići pre zvaničnog obraćanja prisutnima.

Oko štandova su baneri i transparenti na kojima piše "Srbija pobeđuje" i "Ujedinjena Srbija".

Razgovor sa narodom

Ovaj susret prilika je da meštani u neposrednom kontaktu iznesu svoje predloge i razgovaraju o temama od značaja za ceo region.

- Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega - Gorjani - Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor. Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača - Jelova gora... - rekao je Vučić i dodao:

- Ima dosta da se radi, dugo se putuje, mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, veoma važno. U planu je dosta da se radi. I dok mi rastemo, to zavisi od naše ekonomije, ako bude rasla, onda nemamo problema s tim. Tako da su to važne stvari.

Dodao je da će država nastaviti sa ulaganjima u putnu infrastrukturu i projekte koji će doprineti bržem razvoju ovog dela Srbije.

Predsednik je prošetao i imao priliku da se bolje upozna sa ukusima, specijalitetima i narodnim rukotvorinama Zlatiborskog okruga.

Građani su uzvikivali "Aco, Srbine", dok se u pozadini čuo dobro poznati zvuk trube.

Obraćanje predsednika

Predsednik Vučić se obratio okupljenim građanima.

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Mnogo ljudi ima i ispred šatora. Nekoliko rečenica uz zahvalnost na divnom dočeku. Hoću da vam kažem hvala na ogromnoj podršci, ali želim da ukažem na to što nismo uradili i šta je to što moramo da učinimo! Najpre, obećao sam da ćemo da radimo ZC u Užicu i završili smo projektnu dokumentaciju i bez opreme je 100 miliona evra. Uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice - rekao je na početku.

Kako je istakao, važno je da se shvati da ono što se radi za Užice, nije urađeno od 1945. godine.

- Tunel ispod Kadinjače, završili smo i tendersku proceduru, između 105 i 140 miliona evra, uzećemo najbolju i ide tunel 6,2 kilometra. Kreću uskoro radovi, moramo da radimo put Kadinjača - Jelova gora, hoću da se zahvalim ljudima koji su pisali na platformi "Ko si bre ti", i zato ćemo da sada asfaltiramo puteve, takođe 15 kilometara puta Ada - Ljubanje. Već za koji dan. Ono što su velike stvari, nije dobro išao projekat Požega - Mačkat, imali smo i problema i zbog, ne uvek najboljih odluka, mi ćemo uskoro da krenemo da gradimo i auto-put ka Užicu, Mačkovom kamenu i do Kotromana, time mislim da smo za Zapadnu Srbiju najveći deo završili, a time donosimo investitore i turiste - naveo je.

Podsetio je da se sabere u novcu, i da je to ne manje od 1 milijarde evra — to Zapadna Srbija ne može da skupi za stotinu godina, ali to može jaka i Ujedinjena Srbija!

"Ovde smo napadnuti!"

- Ovde smo baš napadnuti, u Užicu, ne bi li se dočepali svojih fotelja, jer to nisu mogli sami. A samo da vas pitam da li ste očekivali da li će biti gotov auto-put do Požege, kao što mi ni danas ne verujete da će to sve biti završeno. A danas, dragi prijatelji, oni govore i narod kaže "idemo da tražimo puteve, jer vidimo da ih neko gradi". Zato što vide da ima auto-puteva, regionalnih puteva, brzih saobraćajnica, sve se gradi i tada su pre godinu i po dana, pokušavajući da nam sruše našu Srbiju, tada su krenuli da dele državu i porodicu. Ali to su naše sestre i braća i mi ćemo uvek ruku da im pružamo i kažemo "zajedno, možemo napred" - istakao je predsednik i dobio gromoglasan aplauz!

Naveo je da mu svakog dana vređaju porodicu.

- Kad ste to čuli od pristojnih ljudi da govore? Da izmišljaju i lažu? To nikada od časnog domaćina niste mogli da čujete, samo od najgorih u našem društvu!

O izborima

- Za nekoliko meseci imaćemo važne izbore, odlučujući, zato vas molim da svu energiju i snagu usmerite ne na mržnju, nego na ono pozitivno što radimo, da se udružite, da se ujedinimo, sledeće godine Srbija će biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta. I idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju ne može niko da sruši. Živeo Drežnik, Užice, živela naša ujedinjena Srbija. Sve najbolje vama i vašim porodicama! - rekao je predsednik.