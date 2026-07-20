U Indiji je policija privela mladoženju tokom njegove svadbe nakon što ga je druga žena optužila da ju je silovao pod izgovorom obećanja braka, objavio je „Tajms of Indija“.

Žrtva, iz Indora, tvrdila je da je bila u vezi sa R. V. oko godinu dana. Rekla je da je on više puta imao seksualne odnose sa njom, obećavajući brak, ali je kasnije prekršio obećanje.

Žena je kontaktirala policiju dva dana pre venčanja. Policija je prvobitno pokušala da pozove osumnjičenog na ispitivanje, ali je on ignorisao njihove zahteve.

Nakon toga, policija je otkrila da je muškarac prisustvovao svom venčanju sa drugom ženom u Sehoru. Policija je stigla i zadržala mladoženju dok se ceremonija venčanja nije završila, nakon čega su ga odveli u Indor.