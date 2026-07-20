Istina se ne može sakriti, a to najbolje pokazuje podatak da je čak i blokaderska Nova S morala da oda priznanje politici Aleksandra Vučića i konstatuje da Srbija strateški razvija partnerstva na četiri strane sveta, razvijajući istovremeno odnose sa Pekingom, Moskvom, evropskim prestonicama i Vašingtonom.

Kroz intenzivne diplomatske kontakte, investicione projekte i strateške sporazume, državno rukovodstvo nastoji da učvrsti međunarodni položaj zemlje i obezbedi što širi prostor za zaštitu nacionalnih interesa u sve složenijim geopolitičkim okolnostima.

Priznanja stižu, nećete verovati, čak i sa blokaderske televizije Nova S.

- Vlast jača partnerstvo na sve četiri strane sveta - Peking, Moskva, Evropa, Amerika. Je li odluka dela opozicije kojoj pripadate, toj proevropskoj koloni, zakasnela ili promašena tema u ovim okolnostima? - pitao je Radovan Seratlić s Nove S u razgovoru sa Dušanom Lopandićem iz stranke SRCE Zdravka Ponoša.

Međutim, čak ni Lopandić, stranački kolega Zdravka Ponoša, ne veruje u priču o lažnom topu:

- Evo sad čujemo ovo kad se radi o zvučnom topu, umesto da se ispita zaista o čemu se radilo, sad se progone oni koji su postavljali pitanja.

Logično, ako je Zdravko Ponoš odmah isto veče presudio da je to bio zvučni top, zašto bi se bilo šta ispitivalo.

U međuvremenu raspisana je poternica za Aleksandrom Radićem zbog njegovog učešća u aferi „zvučni top“.

Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, uz naredbu za raspisivanje poternice nakon što je utvrđeno da je 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, pritvor je predložen zbog sumnje da se osumnjičeni nalazi u bekstvu u inostranstvu, ali i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Po nalogu tužilaštva, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i krivično delo odavanje tajnih podataka iz člana 98 Zakona o tajnosti podataka.

Tadić: Svi iz opozicije su obični amateri

„Sve imamo za pobedu osim ključnog - političke organizacije i političkog rešenja. Stotine hiljada ljudi se podiglo na ulicama širom Srbije nakon što je u trenu nestalo 16 života zbog korupcije i bahatosti kriminalne vlasti. Ta energija zahteva politički epilog i stvarne promene. 15 godina imamo amaterizam opozicione borbe - prekid tog amaterizma je danas pitanje odgovornosti prema opstanku naše države i našeg društva“, napisao je Tadić.