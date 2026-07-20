Da se iza kulisa lažnih indeksa i uličnih blokada kriju mutne radnje, skriveni centri moći i nevidljivi manipulatori, javno je i bez dlake na jeziku priznao njihov saborac, blokaderski profesor Ratko Ristić. On je ogolio stravičnu istinu koja dokazuje da su obični „studenti“ samo paravan i topovsko meso za nečije skrivene političke interese.

Ristić je šokirao javnost priznanjem da su i sami „studenti“ dolazili kod njega u potpunom bunilu, nemajući pojma ko u njihovo ime sastavlja izborne liste.

Profesor Ristić je do detalja opisao trenutak kada je shvatio da je cela priča oko studentske liste obična farsa kojom upravlja neko iz senke:

- Ponudili su mi u jednom trenutku da budem kandidat za njihovu listu, ja sam rekao da ne mogu, pošto sam već u stranci, ali mi je bilo jako zanimljivo, pre jedno mesec dana, bila je jedna grupa studenata s više fakulteta kod mene i bukvalno su me pitali: „Profesore, ko pravi studentsku listu?“ Ja sam se šokirao... Pitao sam ih: „Da li se vi šalite sa mnom? Pa to je pitanje koje bih ja vama trebao da postavim“ - ispričao je Ristić.

Prema njegovim rečima, studenti su priznali potpunu nemoć pred nevidljivim strukturama.

- A oni su rekli: „Mi ne znamo, mi predlažemo neke ljude“. Ali ima nešto, neko telo iznad svega, gde neko odlučuje ko će biti, a ko neće. Da li je to neki krovni plenum ili... Ja zaista ne znam o čemu se radi - istakao je Ristić.

Da stvar bude još skandaloznija, Ristić je otkrio da su organizatori ovih uličnih cirkusa koristili ozbiljne i opasne ljude sa ratnim iskustvom kako bi obezbeđivali njihove propale skupove, a onda su ih, čim su im poslužili, surovo precrtali i ponizili.

- Ali ono što je jako zanimljivo - znam da su dva momka koje poznajem, koji su padobranci, koji su išli sa studentima svuda, telima su ih štitili, naravno zvali su i svoje drugove padobrance, svi imaju ratno iskustvo i nisu naivni momci i štitili su studente i to je uvek bilo 30 do 40 ljudi. Dvojica su predložena od strane nekih plenuma na listu, prihvaćeni i onda skinuti tamo negde - rekao je Ristić.

Ristić je na kraju postavio ključno pitanje koje visi u vazduhu i na koje cela Srbija čeka odgovor:

- Tako da, prosto se pitam, ko odlučuje, koji je to mastermajnd, veliki um, ko je taj koji donosi konačne odluke?

Ristić je prokomentarisao i rektora Vladana Đokića za kojeg je rekao da je najobičniji karijerista.

- Dakle, on ne vidi više ciljeve, njemu je najvažnije da on bude u sedlu i da jaše u daljinu na veće pozicije, na jače pozicije i da je njemu dobro - kazao je Ristić.

Ristić je dodao da je Đokić prilično nesposoban u organizacionim stvarima.

- Za mene je nezamislivo da bilo ko može da vodi Univerzitet, a da ne razmišlja i da se ne ponaša tako kao da je to što se radi na Univerzitetu na korist srpskome narodu. Ovaj Đokić me uopšte nije uverio da razmišlja na taj način - jasan je bio Ristić.