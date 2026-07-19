Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je danas da BiH ne može da funkcioniše s bonskim ovlašćenjima koja nisu deo Dejtonskog mirovnog sporazuma.

„Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo Ustava“, napisao je Dodik na platformi Iks.

On je podsetio da je ove sedmice na sastanku rukovodstava Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine jasno rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju da budu odbačene i proglašene ništavnim.