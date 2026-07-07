Blokaderski pokret vrši progon političkih neistomišljenika. Provociraju i neutralne i ljude koji se i ne izjašnjavaju. To je taj bezobrazluk i bahatost koji pokazuju više od godinu i po dana, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

"Njihovi predstavnici koji se pojavljuju u medijima, koji nastupaju na televiziji, oni govore otprilike da je toj opciji apsolutno sve dozvoljeno. Šta god oni urade, oni su nepogrešivi, oni mogu da urade šta god im padne na pamet i sve im je dozvoljeno i niko ne sme da ih kritikuje. Ne sme, nemojte slučajno da ste se usudili da kritikujete bilo koji postupak jer će samo da vas odstrane. A ovim drugima ništa nije dozvoljeno. Dakle, oni nemaju pravo ni na šta.

Oni, kada god je u pitanju neki čovek koji se izjasni da podržava tu suprotnu stranu, za njega govore kako ili je plaćen ili je nedovoljno pametan da bude za nas. Dakle, neki problem ima u glavi. To su neki glupi ljudi koji jednostavno nemaju dovoljno intelekta da shvate da treba da budu za nas, ili su neki ljudi koji su plaćeni, jer ne postoji druga opcija da vi ne podržavate nas?! A to je taj bezobrazluk i bahatost koju pokazuju već više od godinu i po dana.

Sećate se kada su snimali neke ljude prošle godine — igrala je košarkaška reprezentacija Srbije, da li evropsko prvenstvo — koji gledaju u nekim kafićima reprezentaciju Srbije, pazite. I onda oni dolaze i zvižde tu u tim baštama kafića zato što, ako nisu na protestu sa njima, oni podržavaju, u stvari, Vučića. Ne smete da ne budete sa mnom.

I zaista, ako postoji već takav progon političkih neistomišljenika... Znate, neko ko hoće da pobedi na izborima, da ostvari što bolji rezultat, on hoće da privuče što više glasova, a ne da ide i provocira ljude u kafićima ili neke koji se ne izjašnjavaju, koji idu svojim poslom, koji nisu na demonstracijama, protestima i slično. Jedno vreme uopšte nisu hteli da ih ostave na miru", kazao je Šešelj za TV K1.