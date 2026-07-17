Cena evrodizela u narednih sedam dana koštaće 222 dinara za litar, a benzina 198 dinara.

U odnosu na prošlu nedelju, oba derivata su poskupela za po dva dinara po litru. Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 24. jula.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Vlada Srbije smanjuje akcize na gorivo

Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom.

Vlada Srbije usvojila je na sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

Cene nafte raste u svetu

Cena sirove nafte WTI porasla je za 0,68 odsto na 79,499 dolara za barel, a cena nafte Brent za 0,37 odsto na 84,825 dolara.