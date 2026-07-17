Nakon što je organizacija Crta objavila svoje najnovije „istraživanje“ po kom takozvana studentska lista navodno ima čak 44,9 odsto glasova naspram 35,7 odsto podrške za SNS, među samim blokaderima je zavladala panika! Umesto da slave, svesni da su ove cifre najobičnija izmišljotina i šarena laža za naivne, odmah su krenuli s najstrašnijim ucenama, međusobnim obračunima i pretnjama robijom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rezultate ove ankete nazvao „propagandom“ i ocenio ih kao metodološki pogrešne, navodeći da im je cilj da podignu aktivizam onih koji žele da ruše vlast na ulici i pripreme teren za priču o izbornoj krađi.

Vučić je poručio da oni koji su objavili takve rezultate treba da objasne kako je, prema njegovim rečima, došlo do pada podrške studentima.

- Moraju da objasne gde su studenti izgubili podršku. Zapamtite ovo. Ovo rade jer znaju da im je poslednja prilika da nešto urade. Da bi mogli da provode ideju nasilnog rušenja ustavnog poretka. Pogrešno veruju da će time nekoga da ubede - rekao je Vučić.

Dokle ide ludilo i međusobni rat unutar opozicione i studentske elite, svedoči najnoviji, nezapamćeni skandal i pretnja ljudima iz Crte.

Naime, na društvenim mrežama je osvanula brutalna pretnja upućena direktno ljudima iz Crte. Blokaderi su svesni da su ove brojke naduvane i nerealne, pa su preventivno počeli da crtaju mete i prete zatvorom onima koji su im ovo istraživanje i napravili!

- Zapamtite ovo istraživanje, sačekaćemo izbore, ako bude ovako, super, ako ne bude ovako, neko će morati u zatvor kao onomad kada su u Austriji uhapsili istraživače javnog mnjenja koji su objavljivali lažna istraživanja - glasio je jedan od komentara.

Istraživanje Crte je samo još više pogoršalo međusobne odnose u opozicionom bloku, a Vladimir Štimac je jedva dočekao da ponovo ismeje Dragana Đilasa i njegovu partiju.

„Ipak je najjače što Dragan iz SSP-a ide okolo, gostuje i postavlja uslove već dve nedelje i neke zaključke daje, kad ono 0,9 %, a botovi koji ga podržavaju, e oni idu, truju okolo i napadaju narod i studente“, napisao je bivši košarkaš.



Aleksandar Ivković: Vučić lagano dobija parlamentarne izbore

Blokaderski politikolog Aleksandar Ivković priznaje da je Vučić veliki favorit za pobedu na izborima, kao i da opozicija nema velike šanse.

- Ako budu parlamentarni izbori pre predsedničkih, odnosno ovaj redosled koji se trenutno najavljuje, a meni deluje da vlast priprema teren za to, znači da prvo idu parlamentarni izbori pa onda predsednički upravo zato što na parlamentarnim izborima oni mogu, i ako ne osvoje 50 odsto glasova, rasipanjem glasova koje smo pomenuli da osvoje većinu u parlamentu potencijalno - smatra Ivković.