Nakon što je poznata glumica Bojana Maljević juče saopštila da je napustila takozvanu studentsku listu, plenumaši su pokazali svoje pravo lice i na društvenim mrežama su je napali uz stravične uvrede i pretnje.

Da podsetimo, glumica koja je do sada bezrezervno podržavala takozvane studente u blokadi uvidela je o kakvim se zapravo prevarantima radi i da je sve prepuno straha i nepoverenja.

Ona ih je brutalno poklopila i otkrila da u pokretu vlada atmosfera logora, gde se ljudi unapred proglašavaju za sumnjive i stavljaju pod prismotru.

„Razočarana sam svime što vrišti iz vaših dokumenata a može se objasniti u jednoj rečenici: Ne verujemo institucijama, pa ćemo problem rešiti tako što ćemo verovati da će svi studenti zauvek ostati moralno besprekorni, a vi (naši kandidati) ste pod stalnom prismotrom, jer ste sigurno isti dok se ne dokaže suprotno“, rekla je ona.

Dok narodu obećavaju kule i gradove, iza blokaderi samo smišljaju kako da uhođenje, kontrolu i pretnje sopstvenim članovima dovedu do savršenstva!

„I odjednom shvatiš da si napisao više stranica o tome kako ćeš kontrolisati sopstvene ljude nego o tome kako ćemo da menjamo vlast, da stvaramo zdrave institucije i da gradimo zemlju. To je trenutak kada se čovek zapita: protiv čega se ono beše borimo?“, poručila je Maljevićeva u svom pismu.

Maljevićeva je do detalja raskrinkala i sramni mehanizam takozvanog trajnog veta. Kako kaže, u pitanju je klasičan instrument političke kontrole i ucenjivanja.

„Kada iznenada (od pre neki dan) to postane ’trajni veto’, on prestaje da proverava integritet. Postaje mehanizam političke kontrole... Trajni veto štiti političku većinu unutar liste i sve koji žele listu da kontrolišu. Trajni veto stvara podsticaj da se politička lojalnost postavi iznad lične odgovornosti“, rekla je Maljevićeva.

Bojana Maljević je na kraju pisma jasno poručila da ne želi da učestvuje u ovoj farsi. Ogorčena činjenicom da su joj o sramnom „vetu“ javili pre samo pet dana, dokazujući da iza kulisa vladaju najjeftinije političke spletke, glumica je prelomila i podnela neopozivu ostavku na kandidaturu.

„Zbog svega navedenog, kao i zbog toga da mi je za početak veta javljeno pre samo pet dana, donela sam odluku da se povučem iz kandidature za studentsku listu... Nemojte zdravu hrabrost da zamenite unošenjem političkog straha“, zaključila je na kraju.

Potom su na društvenim mrežama krenule da se nižu najbrutalnije uvrede na njen račun.

„Univerzitet u Nišu je uložio veto, nije ona odustala“, navodi se u jednom od komentara.

„ Ako ja ovo dobro razumem, ona nije ni bila na listi, tako da nije ni mogla da se povuče. Valjda je bila od nekog predložena, a onda su dva univerziteta stavila veto i to je to. U svakom slučaju, ništa vredno pažnje, ali zgodno za malo nakaradnog publiciteta. Bojana Maljević se povukla sa studentske liste: U pismu detaljno objasnila razloge“, dodaje se u drugom.

„Je l’ istina ovo za Bojanu Maljević? Vidim vest a nigde to pismo? Nešto ne verujem, nije mogla da odustane ako nije ni prošla kandidaturu, niški studenti su odmah stavili veto na njenu kandidaturu pa bi bilo besmisleno da iznosi neistine. Verujem da je spin“, navodi se na društvenim mrežama.

Bilo je i onih iz blokaderskih redova koji su je nakon njene objave krenuli da vređaju nazivajući je pogrdnim imenima jer „pljuje po studentima blokaderima“.

Većina zlobnih komentara je vređala glumačko umeće Bojane Maljević, a jedan od komentatora joj je poručio: „Mogla si da odbiješ u tišini, kokoško netalentovana.“ Takođe, mnogi su se pitali kako se glumica uopšte našla na takozvanoj studentskoj listi.

Uz uvrede su je optužili da radi za vlast

U objavama koje su privukle pažnju na društvenim mrežama su i one koje pominju „gaženje žene na pešačkom prelazu za koje nikada nije odgovarala“ i da je navodno „ucenjena za narkotike“ pa se zato sada okrenula protiv studenata blokadera.