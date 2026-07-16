Jedan od najpoznatijih svetskih modnih lanaca, koji godinama uživa veliku popularnost i među kupcima u Srbiji, nastavlja sa zatvaranjem prodavnica širom sveta u okviru velike reorganizacije poslovanja. Reč je o kompaniji H&M, koja je potvrdila da će tokom ove godine ugasiti još veliki broj maloprodajnih objekata kako bi prilagodila poslovanje promenama na tržištu i navikama potrošača.

Kako prenosi Dnevno.hr, kompanija je još ranije najavila plan smanjenja broja prodavnica za ukupno 128 lokacija tokom perioda od godinu dana, a najnoviji izveštaji pokazuju da se taj proces nastavlja.

Broj prodavnica smanjen za više od 130 lokacija

U sastavu H&M Grupe nalaze se i brendovi Cos, Weekday, H&M Home, & Other Stories i Arket. Tokom protekle godine ukupan broj prodavnica u okviru grupacije smanjen je sa 4.166 na 4.036.

Prema podacima kompanije, najviše zatvaranja zabeleženo je na tržištima Azije, Okeanije i Afrike, gde je ugašeno 97 prodavnica. U zapadnoj Evropi zatvoreno je još 20 objekata, u nordijskim zemljama 17, dok su u istočnoj Evropi zatvorene četiri prodavnice.

Planiraju gašenje još 170 lokacija

Iz kompanije navode da kontinuirano analiziraju rezultate poslovanja i prilagođavaju mrežu prodavnica potrebama kupaca.

„U H&M Grupi neprekidno procenjujemo i unapređujemo našu mrežu prodavnica kako bismo odgovorili na potrebe kupaca i pružili im najbolje moguće iskustvo kupovine, kako putem interneta, tako i u našim fizičkim prodavnicama“, saopštio je portparol kompanije.

Kako se navodi, u okviru strategije optimizacije pojedine prodavnice se zatvaraju, dok se druge renoviraju ili otvaraju na novim lokacijama.

Istovremeno otvaraju nove prodavnice

Iako je najavljeno zatvaranje oko 170 prodavnica tokom godine, kompanija planira i otvaranje približno 90 novih objekata. To znači da će ukupan broj prodavnica ipak biti manji za oko 80 lokacija.

Grupa je već otvorila dve nove prodavnice u južnoj Evropi, kao i osam objekata u Severnoj i Južnoj Americi. Do kraja godine prve H&M prodavnice trebalo bi da budu otvorene i na Malti, u Paragvaju i Azerbejdžanu.

Promena navika kupaca menja tržište

Stručnjaci ocenjuju da se veliki modni lanci sve više okreću kombinaciji fizičke prodaje i onlajn trgovine. Sve veći broj kupaca kupovinu obavlja putem interneta, zbog čega kompanije preispituju isplativost pojedinih lokacija i fokusiraju se na profitabilnije prodajne objekte.

Upravo zbog toga zatvaranje dela prodavnica ne znači nužno i povlačenje sa tržišta, već prilagođavanje novim uslovima poslovanja i promenjenim navikama potrošača.