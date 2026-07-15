Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim tokom petog Samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

"Sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim razgovarao sam o odnosima naših zemalja i izrazio iskrenu zahvalnost na gostoprimstvu i srdačnom prijemu.

Saglasili smo se da u narednom periodu intenziviramo bilateralne kontakte i dogovorili češće susrete na najvišem nivou.

Razmenili smo mišljenja o inicijativama za bolje povezivanje regiona, kao i o uzajamnoj podršci Srbije i Ukrajine na evropskom putu.", poručio je predsednik Vučić.