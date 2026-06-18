Kako pišu crnogorski mediji, VDT je pokrenuo postupak protiv TV Adria zbog emitovanja filma o Srebrenici.

Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici pokrenulo je postupak protiv "Adria TV" zbog emitovanja filma o Srebrenici.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je protiv privrednog društva „Adria TV“ D.O.O. iz Podgorice i odgovorne urednice, podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje Podgorica, zbog izvršenog prekršaja iz Zakona o zabrani diskriminacije, a povodom emitovanja programskog sadržaja - dokumentarnog filma pod nazivom "Srebrenica - anatomija obmane," navodi se u saopštenju.

Time se Podgorica svrstala uz one koji zabranjuju da se govori istina o Srebrenici, već da se Srbi po svaku cenu moraju etiketirati kao genocidan narod, a da Srebrenica kao genocid.