Građani Srbije i drugih zemalja koje bez vize putuju u države Evropske unije još neko vreme neće morati da plaćaju novu naknadu za ulazak u zemlje Šengena. Evropska unija odložila je početak primene sistema ETIAS, nakon problema koji su se pojavili tokom uvođenja novog sistema elektronske kontrole putnika na granicama.

Nova taksa od 20 evra sačekaće narednu godinu

Kako prenosi Fajnenšel tajms, početak primene Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS) pomeren je za narednu godinu.

Kada sistem bude uveden, svi putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom moraće pre putovanja da podnesu elektronski zahtev, prođu bezbednosne provere i plate naknadu od 20 evra kako bi mogli da uđu u države Šengena.

Procenjuje se da će se nova pravila odnositi na oko 1,4 milijarde putnika širom sveta.

Do odlaganja je došlo nakon problema sa uvođenjem sistema EES (Entry/Exit System), novog elektronskog sistema za registraciju ulazaka i izlazaka iz Evropske unije.

Zbog njegove primene na brojnim graničnim prelazima došlo je do velikih gužvi, jer putnici prilikom ulaska moraju da ostave otiske prstiju i fotografišu se.

Velike zastoje osetile su i avio-kompanije, koje su upozoravale da bi leto moglo da bude izuzetno haotično zbog novih procedura.

IT problemi usporili ceo projekat

Agencija EU-LISA, koja je zadužena za razvoj i implementaciju sistema ETIAS, priznala je da sistem neće biti spreman za početak rada do kraja ove godine.

Prema informacijama do kojih je došao Fajnenšel tajms, upravni odbor agencije već je razmatrao odlaganje, dok bi novi sastanak trebalo da bude održan u septembru, kada će se razgovarati o novom datumu početka primene.

Portparol agencije potvrdio je da je upravni odbor raspravljao o ovoj temi, ali nije saopštio kada bi sistem mogao da bude pušten u rad.

Evropska komisija formalno određuje datum početka primene ETIAS-a, ali tek nakon što EU-LISA uspešno završi sva tehnička testiranja.

Izvori navode da i dalje postoje određeni informatički problemi sa sistemom, zbog čega evropske institucije smatraju da je prioritet da se prvo stabilizuje EES, kako se ne bi dodatno povećale gužve na graničnim prelazima.

Evropski komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner ocenio je da kašnjenja nisu isključivo posledica novog sistema, već da na njih utiču i nedostatak osoblja, kao i neadekvatna infrastruktura u pojedinim državama članicama.

Portparol Evropske komisije poručio je da pripreme za ETIAS i dalje traju, ali da kod velikih informacionih sistema postoji više faktora koji utiču na odluku o početku njihove primene.

Među evropskim zvaničnicima postoje različita očekivanja – dok jedni smatraju da će odlaganje biti kratkotrajno, drugi ocenjuju da je početak rada sistema tokom ove godine praktično nemoguć.

Građani Srbije za sada neće morati da plaćaju novu taksu od 20 evra za ulazak u zemlje Šengena. Dok ETIAS ne bude zvanično uveden, putovanja u države Evropske unije odvijaće se po dosadašnjim pravilima za zemlje koje imaju bezvizni režim.

ETIAS predstavlja jedan od najvećih projekata Evropske unije za unapređenje kontrole spoljašnjih granica. Cilj sistema je da unapred proverava putnike iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u EU, ali su tehnički izazovi i problemi sa sistemom EES pokazali da će puna primena novih pravila ipak morati da sačeka.

Izvor: Fajnenšel tajms, RTS (Biznis Kurir)