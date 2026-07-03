- Svedoci smo potpuno haosa kod blokadera. Ovo su vam bile reči Željka Bodrožića, zastupnika Đokićeve struje u blokaderskom pokretu, a protiv struje Mila Lompara, započinje analitičar Uroš Piper.

- Struja Mila Lompara je preuzela očigledno pokret blokaderski ovim skupom u Kraljevu, i to ne mogu da podnesu Dinkovi sredbenici. I narednih dana očigledno da možemo da očekujemo neki kontraskup protiv skupa u Kraljevu od strane novosadske struje i Đokićeve beogradske struje u blokaderskom pokretu. U svakom slučaju biće interesantno i prštaće perje, leteće perje na toj strani - ističe on.

- Ali ono što je suština cele priče, nebitno je šta ovde govori Željko Bodrožić, koliko se oni mrze između sebe, Lompar i Đokić, jedna protiv druge, protiv treće struje u blokaderskom pokretu - koja god da je struja, oni nemaju šta da ponude građanima Srbije. Oni neće ponuditi bolje plate, bolje penzije, zaposlenost, investicije, dobar položaj Srbije na međunarodnom planu.

- Oni mogu da vam ponude vraćanje ponovo na 30% nezaposlenih, upola manje plate u odnosu na danas, manje penzije, odlazak mladih ljudi, nesigurnost, jahanje, tuču, divljanje. I to građani Srbije vide. A to, koga podržava Željko Bodrožić, koju struju podržava Sloba Georgiev, koju struju podržava Žaklina Tatalović je potpuno nebitno, jer će ih sve zajedno građani na izborima poslati na smetlište političke istorije - zaključuje Piper.