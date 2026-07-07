Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila, kako je navela, skandalozan, primitivan i mizogini tvit predsednika stranke SRCE Zdravka Ponoša, kojim je, dodaju iz ANS, brutalno uvredio novinarke i sve žene.

- Komentari o tome da li su žene sa štajge, da li su „obrijane” ili „okupane” nisu politička kritika, već najobičniji prostakluk i govor koji duboko vređa dostojanstvo žena. Takav rečnik ne priliči ozbiljnom političaru, već pokazuje potpuni nedostatak elementarne kulture i poštovanja - navodi se u saopštenju.

ANS, kako se dodaje, zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Ponoš uvredio i poziva javnost da osudi ovakav nedopustiv govor mržnje i seksizma.

- Kada nestane argumenata, ostaju uvrede. A ovaj tvit je najbolji dokaz političkog i ljudskog sunovrata njegovog autora - navode iz Asocijacije novinara Srbije.

Da podsetimo, Ponoš je u subotu na društvenoj mreži Iks napisao:

„Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM.“

Ova skandalozna objava, puna mržnje prema ženama i medijima, jasno pokazuje šta Ponoš zaista misli o ženama u Srbiji. Porediti novinarke i gošće sa štajgom, prebrojavati ko je obrijan, a ko okupan – rečnik je koji ne priliči ni najgoroj drumskoj kafani, a kamoli nekome ko bi da vodi državu!

Ova primitivna izjava je izazvala burne reakcije javnosti.

„Od čoveka u uniformi do lika koji vređa žene. Baš tužan pad Zdravka Ponoša. Umesto da pokaže dostojanstvo, pokazuje samo koliko je ogorčen i nemoćan. Kad ti je jedina hrabrost da udaraš na žene, sve si rekao o sebi. Sramota“, glasi jedan od komentara.

Ministarka u Vladi Srbije Tatjana Macura osudila je danas Ponoševu izjavu u kojoj, kako kaže, on seksistički vređa voditeljke jedne televizije zbog njihovog fizičkog izgleda, ocenjujući da je u pitanju sramna i mizogina objava.

- Najoštrije osuđujem sramnu, mizoginu i nedostojnu objavu Zdravka Ponoša, u kojoj je voditeljke i gošće jedne televizije izložio uvredama, ponižavanju i seksističkom vređanju zbog njihovog izgleda - navela je Macura.

Prema njenim rečima, kada predsednik političke stranke i narodni poslanik žene naziva aluzijama koje ih dehumanizuju i svode na njihov fizički izgled, to nije politička kritika, to je ogoljena mizoginija.

- Kao ministarka za rodnu ravnopravnost, poručujem da nijedna žena ne sme biti meta uvreda, podsmeha i omalovažavanja zbog svog izgleda, načina oblačenja ili bilo koje druge lične karakteristike. Dostojanstvo žena nije i nikada neće biti legitimno sredstvo za prikupljanje političkih poena. Pozivam Zdravka Ponoša da uputi javno izvinjenje ženama koje je uvredio, kao i svim građankama Srbije kojima je ovakvom objavom poslao poruku da su žene podobne za javno vređanje i ponižavanje - istakla je Macura.