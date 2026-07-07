Predsednik Aleksandar Vučić sastao se juče sa predstavnicima zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd“ (GSP) u zgradi Predsedništva Srbije, a prema rečima predsednika sindikata „Centar“ GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan.

Grupa radnika predala je 24. juna zahteve Vučiću i razgovarali su s njim ispred zgrade Predsedništva, a prvi čovek Srbije je tada obećao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor.

On je svoje obećanje ispunio.

Na sastanku koji je počeo u 11 sati i trajao skoro sat vremena, prema rečima Bankovića, dogovoreno je i da će Ministarstvo privrede povući saglasnost Gradu Beogradu u skladu sa zakonom, za javno-privatno partnerstvo sa „Strelom“ i na taj način će konkurs biti poništen. Dodao je da je Strela jedina dala ponudu za oko 66,4 milijarde dinara.

- Ministarstvo privrede će povući svoju saglasnost na to javno-privatno partnerstvo, i formalno-pravno, dakle, to je u skladu sa zakonom, država ima pravo, odnosno Vlada, da tako nešto uradi. To bi značilo da bi sve linije ostale GSP-u. Međutim, mi moramo, naravno, da vodimo računa o tome da imamo dovoljan broj vozila - rekao je Banković.

Dodao je da grad realizuje tender za 60 trolejbusa uz pomoć države, kao i da u narednom periodu treba da se dođe do modaliteta nabavke 30 električnih autobusa.

- Tender za 60 novih trolejbusa očekujemo da će biti uspešno realizovan uz pomoć države. To je tender koji Grad Beograd realizuje, ali će država naći način da pomogne i da 22. jula imamo otvorene ponude - objasnio je Banković.

Kako je rekao, ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje.

- Grad Beograd je u vrlo nezavidnoj finansijskoj situaciji, i to očigledno neće moći sam da sprovede. Govorili smo i o potrebama, što je jako bitno za građane, o potrebama reformi GSP-a i reformi javnog prevoza, i tu smo se svi saglasili da su troškovi javnog prevoza neodrživi, mi smo došli do 50 milijardi dinara, a ukupna zaduženja GSP-a su 27,7 milijardi dinara. To je neodrživo i to smo i mi od starta govorili - zaključio je Banković.