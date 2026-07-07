Napadi na Srbe u Crnoj Gori se nastavljaju. Dok zvanični Brisel pod maskom reformi i evropskih integracija uvodi direktan nadzor nad crnogorskim bezbednosnim sektorom, iza kulisa se odigrava sramotan i opasan proces ustavnog sakaćenja koji ima za cilj potpunu eliminaciju srpskog faktora. Naime, uveliko se spekuliše da su Milojko Spajić, Andrija Mandić i Milo Đukanović dogovorili izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

Ovo je šamar srpskom narodu, njegovom identitetu i Republici Srbiji, a kako se priča, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler, koji im je naredio da za srpski jezik ne sme biti mesta u Ustavu.

Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su u nedelju uveče uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će danas biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Najnovije dogovorene ustavne promene, aminovane pod patronatom Evropske unije, ogolile su surovu istinu o trenutnoj vladajućoj većini - sve može i sve prolazi osim srpskog jezika i prava onog naroda koji je izneo promene u Crnoj Gori

Scenarij koji gledamo predstavlja ništa drugo do nastavak identitetskog inženjeringa Mila Đukanovića, samo u novom, „evropskom“ pakovanju. Dok Milo Đukanović zadovoljno trlja ruke gledajući kako se njegova višedecenijska politika diskriminacije nastavlja bez ikakvih prepreka, premijer Milojko Spajić se ponaša kao obični izviđač i nemi izvršilac tuđih naloga kojem su briselske direktive važnije od elementarne pravde i volje sopstvenih građana.

Sramota je i bruka da se pod plaštom evropskih integracija ponovo gura pod tepih jezik kojim govori ubedljiva većina ili ogroman procenat građana Crne Gore. Postavlja se pitanje: Da li je uslov za ulazak u EU odricanje od sopstvenog identiteta i pristajanje na status građana drugog reda?

Istorijska odgovornost je na Novoj srpskoj demokratiji i njenom lideru Andriji Mandiću

Sva politička i istorijska odgovornost sada se prebacuje na Novu srpsku demokratiju (NSD) i Andriju Mandića. Karte su otvorene, a prostor za političke kalkulacije i izgovore je potpuno nestao.

Koalicija koja je decenijama obećavala odbranu srpskih nacionalnih interesa i ravnopravnost srpskog jezika sada se nalazi pred ključnim istorijskim ispitom: Pristajanje i saučesništvo!

- Ko makar malo prati crnogorsku politiku poslednjih meseci mogao je da primeti radikalni zaokret Andrije Mandića - od stopostotnog Srbina do Evropejca200 odsto. Iako će ova bruka biti na teret cele vladajuće koalicije, posebno treba istaći činjenicu da upravo Andrija Mandić daje presudne glasove za antisrpske odluke u proteklom periodu - od slanja „crnogorske vojske” u rat protiv Rusije i odbijanja trobojke za narodnu zastavu, pa sve do glasanja da je Srbija okupatorska zemlja - kaže Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore za Alo!

Dajković dodaje da „zapošljavanje" ne može biti dovoljan argument za izdaju srpskih interesa.

- Onaj koji ignoriše sopstvena programska načela i sve to pravdajući „novim odgovorom za novo vreme” ne može biti iskren predstavnik srpskog naroda u Crnoj Gori, ma koliko se potezao argument da „Srbi sada mogu da se zaposle”. Ako je cena tog zapošljavanja izdaja srpskih nacionalnih interesa, dabogda se nikad ne zaposlili - prvo iz moje kuće, pa onda iz svake druge srpske kuće - zaključio je Dajković.

Ako prihvate ove ustavne promene bez garantovanog statusa srpskog jezika, to će biti direktna kapitulacija i izdaja poverenja stotina hiljada građana.

Crvena linija i otpor: Jedina moralna i politički opravdana odluka jeste uskraćivanje glasa i rušenje ovog sramnog dogovora.

Vreme je da se prestane s političkim manevrisanjem.

Ako NSD i Mandić pređu preko ovoga, poslaće poruku da su fotelje i učešće u vlasti važniji od jezika, pisma i dostojanstva naroda koji ih je birao. Na potezu su - ili će odbraniti principe na kojima su rođeni ili će postati saučesnici u nastavku DPS politike.

Knežević jedini neće glasati za promene Ustava

U ovom mračnom scenariju jedina svetla tačka i brana potpunom brisanju srpskog identiteta jeste Demokratska narodna partija (DNP) s Milanom Kneževićem na čelu.

Knežević i njegova partija jedini su javno i odlučno poručili da neće glasati za ove sramne ustavne izmene, odbijajući da budu saučesnici u Satlerovom i Đukanovićevom projektu.

Saopštenje delegacije EU

Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.

- Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - piše u saopštenju.

Satler: Svako glasanje o reformama biće mini-referendum o članstvu Crne Gore u EU

Johan Satler, ambasador Evropske unije u Podgorici, koji se smatra glavnim krivcem za najnoviji napad na srpski jezik, izjavio je da su najavljene promene Ustava Crne Gore ključne za pristupanje EU.

- Svako od predstojećih skupštinskih glasanja o ključnim reformama predstavlja svojevrsni mini-referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Nema te dobre volje Evropske unije koja može zameniti političke odluke koje može doneti jedino sama Crna Gora - poručio je Satler.

On je naglasio da su reforme u oblasti vladavine prava od presudnog značaja za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, od kojih zavisi ukupna dinamika pregovora sa EU.

Govoreći o neophodnom političkom dogovoru, Satler je istakao da Crna Gora nema alternativu kompromisu.

- Odgovornost za ove odluke dele svi politički akteri. Ostvarenje istorijske prilike da Crna Gora postane članica EU ili će biti zajednički uspeh, ili niko neće imati priliku da se bilo čime pohvali - rekao je ambasador EU.

Komentarišući nesuglasice vlasti i opozicije oko reformi, Satler je pozvao obe strane da širu sliku stave ispred partijskih interesa i pronađu rešenja u skladu sa evropskim standardima.

Čotrić i Jugović: Pravo na maternji jezik je garantovano svim međunarodnim dokumentima

Narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović ističu da je pravo na maternji jezik jedno od osnovnih i neotuđivih ljudskih prava, garantovano svim najvažnijim međunarodnim dokumentima, uključujući Univerzalnu deklaraciju i Pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija.

- Međutim, ovo pravo ustavno i zakonski nije omogućeno najvećem broju stanovnika Crne Gore koji su se izjasnili da govore srpski jezik. Zato očekujemo da prilikom najavljenih ustavnih promena u Crnoj Gori ova činjenica bude konstatovana u najvišem pravnom aktu i da više od četrdeset procenata stanovništva konačno dobije pravo na službenu upotrebu svog jezika - istakli su poslanici.

- Nažalost, svedoci smo da u crnogorskoj vlasti i dalje postoje funkcioneri koji baštine Milovu mržnju prema Srbiji i time jasno pokazuju da im smeta stabilna i ekonomski jaka Srbija. Ne želimo da verujemo da će se posle napada pojedinih političara iz Crne Gore na predsednika Srbije i Srpsku pravoslavnu crkvu na njihovoj meti naći i srpski jezik - zaključili su Čotrić i Jugović.