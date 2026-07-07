Jedan od blokaderskih ideologa, sociolog Ivan Živkov, bez pardona je udario na svoje saborce i tvrdi da postoje tri dokaza da su studenti blokaderi i njihov pokret obična podvala.

Od samog početka sve je osmišljeno kao jeftina predizborna podvala. Tri ključne činjenice koje je izneo Živkov neoborivo dokazuju da je ovde reč o opasnom političkom eksperimentu i klasičnoj mački u džaku.

Prva i osnovna činjenica ovog pokreta jeste da u demokratskom svetu studenti ne izlaze na političke izbore. Drugo, Živkov jasno ukazuje na to da ovi studenti blokaderi ne govore iz glave, oni samo čitaju tuđe scenarije. Pokret je očigledno ušao u fazu političkog profilisanja, ali pravac tog profilisanja nije autentičan.

- Studentski pokret očigledno je ušao u fazu svog političkog profilisanja, neko ko tim mladim ljudima daje savete u kom smeru da se profilišu ih očigledno savetuje da treba da zauzmu taj neki konzervativno desni patriotski kurs i da će tako imati bolji rezultat na izborima - objašnjava Živkov.

Treća činjenica jeste da njihovi stavovi nisu iskrena uverenja, već obična manipulacija i zloupotreba pred same izbore.

- Politički gledano, studentski pokret je jedna vrsta političkog eksperimenta, tako nešto ne postoji u demokratskim državama, nigde studenti ne učestvuju na izborima, pogotovo ne na takav način, da se ne zna ko su im predstavnici, ni koje su im procedure odlučivanja. Mi ne znamo ko je odabrao te govornike za skup u Kraljevu. I u tome je čitav problem sa studentskim pokretom. To je jedna vrsta mačke u džaku. Mi ne znamo šta stoji iza toga, ko će biti kandidati na izborima i kakvu će oni politiku sprovoditi - zaključuje Živkov.

Tajni sastanci, nepoznati mentori i potpuna anonimnost ljudi koji vuku ovaj pokret - to je prava lična karta ove organizacije. Od lažne studentske magije ostala je samo prljava predizborna prevara.

Čupić: Plenumaši su prevarili ljude u Kraljevu

Čedomir Čupić, profesor na FPN-u, razočaran je ponašanjem studenata blokadera, a najviše pojavljivanjem Jelene Pavlović na skupu u Kraljevu.

- Prema tim ljudima treba biti oprezan. Ne samo sa tim ljudima nego uopšte sa ljudima koji su kalkulanti i interesno nastrojeni. Mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu. Čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu, oni su rekli od kada su rekli da idu na izbore, da neće ni s opozicijom ni sa vlašću. Ona je poslanica, a vi najavite nju kao advokaticu a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije! Pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija! Znači, mnogo opasnih ljudi ima na sceni, preletača! - ogorčen je Čupić.

Biljana Stojković: Ne znamo ko su ljudi na studentskoj listi

Blokaderska profesorka Biljana Stojković takođe navodi da je počela da gubi poverenje u studente blokadere, naročito kada se ne zna ko će sve biti na njihovoj listi.

- Ne može se tražiti lista ljudi koji će biti na ovoj strani, odnosno na studentskoj (blokaderskoj) listi ukoliko mi ne znamo ni ko su drugi. Mislim, mi smo do sada imali zaista potpune nepoznate ljude na listama različitih stranaka, što je takođe loše, stvarno ne znamo do kraja ko su ljudi, iz kojih su mesta. Imali smo situacije da se na listu stavljaju svastike i frizeri - rekla je Biljana Stojković.