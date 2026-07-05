Blokaderi bi, kako deluje, najpre pitali strance gde Srbija sme, a gde ne sme da šalje svoje državne delegacije. Za razliku od takvog pristupa, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić vodi politiku nezavisne i suverene države koja samostalno donosi odluke u skladu sa svojim nacionalnim interesima.

Upravo ovaj zaključak podelio je jedan od korisnika na društvenoj mreži Iks reagujući na istup iz redova blokaderske opozicije koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

- Ovi iz SSP bi pitali Amerikance čak i gde smeju da šalju delegaciju, a gde ne? - navodi se u jednom od komentara na društvenim mrežama povodom izjave poslanik Stranke slobode i pravde Branka Miljuša.

Miljuš je prethodno upitao da li je predsednik Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju o tome da je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, otputovao na sahranu vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

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