Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da je pilot prijavio da je vatrometni minobacač pogodio avion tokom spuštanja, neposredno pre sletanja, prenosi CBS.

Avion, na letu Delte 1076, išao je ka Midveju sa međunarodnog aerodroma Hartsfild-Džekson u Atlanti.

Na snimku kontrole leta registrovano je da je posada osetila veliki prasak.

Policija Čikaga obaveštena je o incidentu, navodi tv mreža.

Avion Erbas A319 bezbedno je sleteo, saopštila je kompanija Delta.

Čikaška policija je saopštila da je vatromet izazvao manju štetu na farbi aviona.

Letelica je posle incidenta prošla stručnu procenu kako bi se ustanovilo da nije pričinjena nikakva šteta, saopštila je kompanija Delta.

U avionu se nalazilo 52 putnika i šest članova posade, a u incidentu nije bilo povređenih.