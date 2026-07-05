U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, u mestu Sent Johan Hajde (St. Johann in der Haide), poginula je 60-godišnja vlasnica frizerskog salona, dok su dve žene starosti 52 i 58 godina teško povređene.

Tragedija se desila u petak oko 10:25 časova na putu B50, kada je kamion natovaren šljunkom, kojim je upravljao 62-godišnji vozač, skrenuo sa puta, probio spoljašnji zid zgrade i uleteo u unutrašnjost salona.

Vlasnica objekta preminula je na licu mesta, dok su povređene žene helikopterima hitne pomoći prevezene u bolnicu.

Vozač zadobio lakše povrede

Vozač kamiona prošao je sa lakšim povredama, a kao uzrok nesreće razmatra se iznenadni zdravstveni problem koji je navodno imao tokom vožnje.

Ipak, alkotest je pokazao i blagu alkoholizovanost, što je posebno kažnjivo za profesionalne vozače.

Zgrada i kamion su pretrpeli velika oštećenja, zbog čega je put B50 bio privremeno zatvoren. Na terenu su intervenisale brojne spasilačke ekipe, a policija nastavlja istragu kako bi se utvrdilo da li su nesreći doprineli zdravstveni problemi vozača, alkohol, tehnički kvar ili kombinacija ovih faktora.

(Avaz)