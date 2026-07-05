Predsednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović kritikovao je deo blokaderske opozicije zbog načina na koji se, kako je naveo, formiraju novi politički savezi, poručivši da su takvi potezi medijski konstruisani i da nemaju stvarnu političku težinu.



Govoreći o inicijativama za okupljanje opozicije, Parandilović je rekao da nije želeo da bude deo saveza koji je, kako tvrdi, formiran bez prethodnog dogovora sa potencijalnim učesnicima.

Kosovo i Metohija blokaderima nebitni, nisu prioritet?

Parandilović je ocenio da su politički pogrešne rasprave o temama koje, prema njegovom mišljenju, ne predstavljaju prioritet u ovom trenutku kao što je pitanje Kosova i Metohije.

"Svako ko misli, ili je politički nepismen ili je zlonameran, da je sada vreme za priču o Evropi, Rusiji, Haškom tribunalu, Kosovu i temama oko kojih smo izgubili prethodnih 35 godina", rekao je Parandilović.

Govoreći o zajedničkom nastupu blokaderske opozicije i studenata blokadera, naveo je da podržava što šire okupljanje, ali da ono mora biti rezultat dogovora, a ne jednostranih saopštenja.

"Ako ne može jedna, onda dve. Ali ne može tako što neko izađe u medije, objavi da je formirao neki savez i pozove ostale da mu se priključe", kazao je on.

Parandilović je posebno kritikovao političare blokadere koji, kako je naveo, pokušavaju da se nametnu bez značajnije podrške birača.

„A pri tom ne vrede ni 0,5 odsto. To je potpuno promašen politički projekat i potpuno promašena priča”, poručio je Parandilović, prenosi Politika.