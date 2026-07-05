Molitvenim okupljanjem u selu Umčani, u federalnoj opštini Trnovo, odata je počast za 55 srpskih boraca i civila s područja ovog i okolnih sela, poginulih u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a koja su Dejtonskim sporazumom pripala Federaciji.

Za sve stradalnike služen je parastos i položeno cveće i poručeno da nikada ne smeju biti zaboravljeni.

- 25 godina za redom se okupljamo ovde u selima Umčani, Raovići, Obla Brda, Prečani, Klanac, Ledići, Šabanci, ovde, širom ratišta Sarajevsko-romanijske regije 55, od toga 51 borac i 4 civila, najmlađi među njima je bio Dragan Gutović sa 16 godina - istakao je Boško Tešanović, predsednik Udruženja "Umčanci".

Radojka Tešanović, supruga poginulog borca, kaže da je tu sahranjen i njen muž.

- I tužni smo i ponosni, jer iz svih ovih sela danas je došao ko je mogao da se pokloni žrtvama rata, da im prisluži sveće i da ta naša pokoljenja znaju da moraju taj Petrovdan da dolaze, taj 1993. da se nikada ne zaboravi - poručila je Tešanovićeva.